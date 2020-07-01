المركزي الليبي: الوفاق تسهل لتركيا التصرف بأموال البلاد

تعليقاً على توجيهات صادرة من المصرف المركزي في طرابلس بتحويل الودائع الليبية من بنوك أوروبية إلى بنوك تركية، أفاد رمزي الآغا، رئيس لجنة إدارة أزمة السيولة في مصرف ليبيا المركزي، بأن خطورة تلك القرارات تأتي بأنها تتيح للمحاكم التركية بحرية التصرف بتلك الأموال.

موضوع يهمك رسم اللقاء الذي جمع محافظ المصرف المركزي الليبي، الصديق الكبير أمس الاثنين، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول،... ودائع ليبيا في تركيا.. ولقاء غريب مع أردوغان في إسطنبول المغرب العربي

وأضاف الآغا بأن ذلك يعني تسهيل حصول تركيا على تعويضات تقدر بثلاثة مليارات دولار عن عقود ومشاريع كانت موقعة إبان حكم القذافي مع أنقرة.

كما كشف المسؤول أن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج يسعى لإبرام عقود مع شركات تركية في مختلف المجالات، تسهيلاً لحصول أنقرة على الأموال الليبية في وقت يضيّق فيه المجتمع الدولي على تركيا جراء تدخلها السافر في ليبيا.

وأكد أن همّ الأتراك الأول هو الاستيلاء على الأموال الليبية.

إلى ذلك كشف أن ودائع بنحو 8 مليارات دولار تم تحويلها إلى تركيا.

وجاء تصريح الآغا في وقت رسم فيه اللقاء الذي جمع محافظ المصرف المركزي الليبي، الصديق الكبير الاثنين الماضي، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول، العديد من التساؤلات حول دوافعه، لا سيما أنه جاء بعد سلسلة لقاءات أجراها المحافظ مع مسؤولين ماليين أتراك خلال زيارته الحالية إلى تركيا.

وعن اللقاء أوضح الأغا لـ "العربية.نت" أن الاجتماع مخالف للأصول والأعراف البروتوكولية بين الدول، إذ من المفترض أن تضم مثل تلك الاجتماعات على الأقل رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج.

كما اعتبر أن أردوغان يحاول من خلال هذا اللقاء القول إنه يستطيع الاجتماع بأي مسؤول ليبي منفرداً، دون الحاجة لبروتوكول، أو وجود وفد رسمي.

وأوضح أن هذا الاجتماع "غريب وغير متعارف عليه، لا سيما أن القانون رقم 2 لعام 2001 حول تنظيم العمل السياسي والقنصلي، يشير إلى ضرورة أن يتم الاتصال بين الوحدات الإدارية والحكومية في الدولة عامة بأي جهة خارجية عن طريق وزارة الخارجية، وفق القواعد الدبلوماسية والقنصلية المتعارف عليها، مضيفا أنه "كان يفترض بالمحافظ الذي يتبع السلطة التشريعية وهي البرلمان الليبي، أن يحضر اللقاء مع رئيس دولته أو حكومته وبحضور وزير الاقتصاد أو المالية".

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ودائع ليبيا في مصرف تركيا

إلى ذلك، أكد أن تحولا كبيرا حصل في إدارة العمليات الخارجية بمصرف ليبيا، خاصة في ما يتعلق بالتحويلات والودائع المالية بعد التدخلات التركية، حيث قام محافظ المصرف الصديق الكبير بتغيير عمليات إدارة الاحتياطيات المالية، وخلق مجموعة من الودائع الزمنية تبلغ مدتها نحو 4 سنوات بدون أي عائد تسمى الودائع الصفرية، وصلت قيمتها إلى 8 مليارات دولار، أودعت بكاملها في مصرف تركيا المركزي، مؤكداً أن هذه الودائع و حسب الاتفاقية الموقعة بين السراج وأردوغان ستستمر في بنوك تركيا لمدة 4 سنوات، وبدون أي فوائد أو تكاليف من أجل استقرار الليرة التركية، وحماية الاقتصاد التركي.

من أوروبا إلى تركيا

كما أشار إلى وجود تعليمات بتوجيه جميع الاعتمادات المالية إلى البنوك التركية، وتحويل الأموال والودائع الليبية التي كانت متواجدة في بنوك أوروبا إلى بنوك تركيا، مؤكداً أن عمليات عدة في هذا الإطار تمت مؤخرا.

وكان مسؤول تركي كبير قد أعرب عن استعداد بلاده للبدء بخطى سريعة في إعادة إعمار ليبيا، بعد لقاء رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج الأسبوع الماضي وفدًا تركيًّا، ضم كلًّا من وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ووزير المالية بيرات البيراق، والسفير التركي لدى ليبيا سرحان أكسن، ورئيس جهاز المخابرات التركية هاكان فيدان، وعدد من كبار مسؤولي الرئاسة والحكومة التركية، حيث ناقش الطرفان عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا، ومتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الأمني والعسكري.

ووفق ما ذكرت وكالة رويترز ووسائل إعلام ليبية فإن المسؤولين الأتراك وحكومة الوفاق ناقشوا أيضًا المدفوعات المستحقة للشركات التركية عن أعمال الطاقة والبناء السابقة في ليبيا، كما بحثوا السبل التي يمكن لتركيا أن تساعد من خلالها في الاستكشاف وعمليات الطاقة، بما في ذلك التعاون في كل مشروع يمكن تصوره للمساعدة في وصول الموارد إلى الأسواق العالمية.