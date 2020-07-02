الاتحاد الأوروبي: 455 مليون يورو لحماية المهاجرين وتدريب حرس ليبيا

قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إن 455 مليون يورو تذهب لحماية المهاجرين وتدريب الحرس الليبي.

وأفاد دبلوماسي أوروبي بأن 2600 مهاجر يقبعون في مراكز الاعتقال داخل ليبيا.

وأضاف المصدر أن إيطاليا لم تتمكن من تزويد خفر السواحل الليبي بزوارق توجد في ميناء بنزرت شمال تونس.

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وأردف الدبلوماسي الأوروبي أن تدهور الأوضاع الأمنية حال دون تزويد خفر السواحل الليبي بالسفن والزوارق، لافتاً إلى أن ظروف احتجاز المهاجرين في ليبيا سيئة للغاية.

وبينما تنشغل السلطات الليبية في النزاع المسلح حول العاصمة طرابلس، يستمر المهاجرون في عبور حدود ليبيا الجنوبية المفتوحة والبعيدة عن الرقابة على أمل الوصول إلى أوروبا والحصول على مستقبل أفضل، لكن خلال هذه الرحلة يعاني هؤلاء الأمرّين سواء في مراكز الاحتجاز أو خارجها في قبضة العصابات وتجار البشر حيث يتعرضون للعنف والاستعباد وحتّى التصفية.