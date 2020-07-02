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الجيش الليبي يتصدى لمحاولة الوفاق التقدم نحو سرت

المصدر: دبي - قناة العربية
عناصر تابعة للجيش الوطني الليبي
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أفادت مصادر "العربية" و"الحدث"، الخميس، بأن الجيش الليبي تصدى لكتائب الوفاق، بينما كانت تحاول التقدم باتجاه سرت.

كما أفادت مصادر في مدينة الرجبان جنوب غربي العاصمة الليبية طرابلس بسماع دوي انفجارات متتالية قرب قاعدة الوطية العسكرية جنوب غربي طرابلس.

وبحسب المصادر المحلية فإن الانفجارات جاءت متزامنة مع تحليق طيران مجهول قرب قاعدة الوطية، قام بقصف مواقع بالقرب من القاعدة العسكرية، التي تعتبر من أهم القواعد الجوية الليبية وأكبرها، إذ تبلغ مساحتها نحو 50 كلم مربع، وتضمّ بنية عسكرية ضخمة شديدة التحصين.

قائد الجيش الليبي خليفة حفتر قائد الجيش الليبي خليفة حفتر

يأتي ذلك فيما أجرى قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، اتصالا هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

أنطونيو غوتيريش أنطونيو غوتيريش

الاتصال الذي تناول الوضع في ليبيا، عبّر خلاله أمين عام الأمم المتحدة عن رفض الحل العسكري، مؤكدا أنه لا بديل عن الحل السياسي، وأنه لن يكون إلا بأيدي الليبيين وحدهم.

كما أعلن غوتيريش عن استعداده للمساعدة في إعادة فتح حقول النفط المغلقة في ليبيا.

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