عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية المغرب العربي

واشنطن: الميليشيات في ليبيا تعرقل العملية السياسية

المصدر: دبي – العربية.نت
علما أميركا وليبيا
رابط مختصر

عقد مسؤولون في الجيش الوطني الليبي محادثات افتراضية مع مسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية. وتمحور اللقاء حول نزع سلاح الميليشيات.

موضوع يهمك
?
قال وزير الخارجية الفرنسي، جون إيف لودريان، اليوم الخميس، إن الإسراع بتحقيق وقف لإطلاق النار في ليبيا يتيح العودة للمسار...

لودريان للسراج: لا بد من وقف فوري للنار والعودة للحوار لودريان للسراج: لا بد من وقف فوري للنار والعودة للحوار المغرب العربي

واعتبرت الخارجية الأميركية أن "الميليشيات في ليبيا تعرقل العملية السياسية"، مشددةً على "ضرورة إنهاء دور الميليشيات المزعزع لاستقرار ليبيا".

وأكدت الخارجية الأميركية على رفض واشنطن لــ"كافة التدخلات الخارجية في ليبيا". ووصفت سياستها تجاه ليبيا بـ"الحياد النشط" تجاه الطرفين.

كما اعتبر المسؤولون الأميركيون أن علاقات الجيش الليبي و"قوات واجنر" الروسية، بالإضافة إلى مواصلة عرقلة إنتاج النفط "يتعارض مع المصالح الأميركية والليبية ويقوض من السيادة الليبية ويؤجج النزاع".

هذا وكانت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، قد اعتبرت اليوم، في مداخلة أمام أعضاء لجنة الأمن والدفاع في البرلمان الأوروبي، أن "قوتين غير عربيتين تفرضان إرادتهما في ليبيا وهو أمر غير مقبول"، في إشارة لروسيا وتركيا. وأضافت أن "النزاع في ليبيا يشهد مرحلة التحول إلى سوريا جديدة وآلاف السوريين يقاتلون في ليبيا".

من جهته، اعتبر وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس، أنه يجب وضع خطة سياسية لوقف شامل لإطلاق النار ولحل سياسي في ليبيا.

كلمات دالّة

#ليبيا, #الولايات المتحدة, #أميركا, #الجيس الوطني الليبي
إقرأ أيضاً تونس.. البرلمان يؤجل النظر في تصنيف الإخوان منظمة إرهابية تونس.. البرلمان يؤجل النظر في تصنيف الإخوان منظمة إرهابية 15:48 GMT
إقرأ أيضاً فرنسا: الرواية التركية عن حادث الفرقاطات تضمنت معلومات منحازة فرنسا: الرواية التركية عن حادث الفرقاطات تضمنت معلومات منحازة 17:37 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر