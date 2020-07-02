تركيا تتحدث عن الحاجة لخطة سياسية لوقف النار في ليبيا

اعتبر وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس، أنه يجب وضع خطة سياسية لوقف شامل لإطلاق النار ولحل سياسي في ليبيا، حسب ما نقله عنه تلفزيون "تي. آر. تي" التركي.

وفي شأن الحادثة بين السفن التركية والسفن الفرنسية في البحر المتوسط قبالة ليبيا، قال جاويش أوغلو: "مزاعم تشويش سفننا على السفن الفرنسية غير صحيحة، وعلى باريس أن تعتذر".

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وتدعم تركيا قوات حكومة الوفاق في معاركها ضد الجيش الوطني الليبي. وكانت حكومة الوفاق قد رفضت المبادرة المصرية للحل في ليبيا.

ميدانياً، أفادت مصادر "العربية" و"الحدث"، الخميس، بأن الجيش الليبي تصدى لكتائب الوفاق، بينما كانت تحاول التقدم باتجاه سرت.

كما أفادت مصادر في مدينة الرجبان جنوب غربي العاصمة الليبية طرابلس بسماع دوي انفجارات متتالية قرب قاعدة الوطية العسكرية جنوب غربي طرابلس.

وبحسب المصادر المحلية فإن الانفجارات جاءت متزامنة مع تحليق طيران مجهول قرب قاعدة الوطية، قام بقصف مواقع بالقرب من القاعدة العسكرية، التي تعتبر من أهم القواعد الجوية الليبية وأكبرها، إذ تبلغ مساحتها نحو 50 كلم مربع، وتضمّ بنية عسكرية ضخمة شديدة التحصين.