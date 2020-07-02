رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح يصل موسكو

وصل رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الخميس، إلى موسكو في زيارة رسمية، حسب ما نقلته وسائل إعلام ليبية.

موضوع يهمك قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إن 455 مليون يورو تذهب لحماية المهاجرين وتدريب الحرس الليبي.وأفاد دبلوماسي أوروبي... الاتحاد الأوروبي: 455 مليون يورو لحماية المهاجرين وتدريب حرس ليبيا المغرب العربي

هذا وكانت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، قد اعتبرت اليوم، في مداخلة أمام أعضاء لجنة الأمن والدفاع في البرلمان الأوروبي، أن "قوتين غير عربيتين تفرضان إرادتهما في ليبيا وهو أمر غير مقبول"، في إشارة لروسيا وتركيا. وأضافت أن "النزاع في ليبيا يشهد مرحلة التحول إلى سوريا جديدة وآلاف السوريين يقاتلون في ليبيا".

من جهته، اعتبر وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس، أنه يجب وضع خطة سياسية لوقف شامل لإطلاق النار ولحل سياسي في ليبيا.

وتدعم تركيا قوات حكومة الوفاق في معاركها ضد الجيش الوطني الليبي. وكانت حكومة الوفاق قد رفضت المبادرة المصرية للحل في ليبيا التي شارك عقيلة صالح بإطلاقها إلى جانب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر.