الحكومة الليبية المؤقتة: تركيا تستخدم الليبيين كوقود للصراع

قال وزير الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة عبد الهادي الحويج، اليوم الجمعة، إن تركيا ترسل البوارج الحربية والطائرات المسيرة والسلاح لتأجيج الصراع في ليبيا، مضيفاً أن "تركيا تستخدم الليبيين كوقود للصراع".

موضوع يهمك أجرى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الجمعة، محادثات في موسكو مع سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي وبحثا آليات إيقاف... عقيلة صالح يجري مباحثات بموسكو.. وروسيا تعيد فتح سفارتها بليبيا المغرب العربي

وشدد الحويج خلال مداخلة مع قناة "العربية" على أن "ليبيا بحاجة لوقف فوري لإطلاق النار، خصوصاً بسبب التدخل التركي".

وأكد وزير الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة أن "على المجتمع الدولي وقف انتهاكات تركيا" في ليبيا.

كما ذكر أن حكومة الوفاق، التي تدعمها تركيا، "نقضت اتفاق الصخيرات" بشأن الحل في ليبيا.

من جهته، أجرى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الجمعة، محادثات في موسكو مع سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي وبحثا آليات إيقاف القتال وتنفيذ مقررات برلين وإعلان القاهرة.

وقال لافروف إن إعلان القاهرة ومخرجات برلين ممكن أن يكونا قاعدة لحوار ليبي - ليبي. وأضاف أن "روسيا ستواصل جهودها لحل الأزمة الليبية". وأوضح لافروف أن "روسيا ستستأنف عمل سفارتها في ليبيا من تونس".

من جانبه، قال مجلس النواب الليبي، الجمعة، إن روسيا أكدت أن مجلس النواب هو الممثل الشرعي للشعب الليبي، وأكدت أنها ستحث المجتمع الدولي على تنفيذ مبادرة القاهرة.