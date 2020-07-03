مجلس النواب الليبي: روسيا ستحث المجتمع الدولي لتنفيذ مبادرة القاهرة

قال مجلس النواب الليبي، الجمعة، إن روسيا أكدت أن مجلس النواب هو الممثل الشرعي للشعب الليبي، وأكدت أنها ستحث المجتمع الدولي على تنفيذ مبادرة القاهرة.

وقال مجلس النواب الليبي، في بيان بالتزامن مع زيارة رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح لموسكو، إن روسيا دعت الأمين العام للأمم المتحدة تكليف مبعوث دولي جديد لليبيا.

المجلس أكد أن ليبيا تحتاج للدعم المصري والجهد الدبلوماسي الدولي الروسي، مشيراً إلى أن روسيا أكدت لرئيس المجلس مجددا دعمها لجهود قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر في مواجهة الميليشيات.

رئيس مجلس النواب الليبي، من جهته، طالب روسيا برفع حظر السلاح عن الجيش الوطني لمواجهة الميليشيات.

كما أكد البيان أن روسيا أكدت أنها ستفتح قنصلية لها في بنغازي قريبا.

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وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أجرى، في وقت سابق اليوم، محادثات في موسكو مع سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، وبحثا آليات إيقاف القتال وتنفيذ مقررات برلين وإعلان القاهرة.

وقال لافروف إن إعلان القاهرة ومخرجات برلين ممكن أن يكونا قاعدة لحوار ليبي - ليبي. وأضاف: "روسيا ستواصل جهودها لحل الأزمة الليبية".

كما أوضح لافروف أن "روسيا ستستأنف عمل سفارتها في ليبيا من تونس".

كما أجرى عقيلة صالح محادثات مع فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، واستعرض خلالها تطورات الوضع في ليبيا وضرورة إيقاف القتال وبدء الحوار السياسي.