قبائل ورشفانة: زيارة أكار أظهرت احتلالا تركيا لغرب ليبيا

اعتبر رئيس مجلس قبائل ورشفانة (جنوب غربي مدينة طرابلس الليبية)، اليوم السبت، أن زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار والوفد العسكري المرافق له للعاصمة الليبية "أظهرت احتلالا تركيا لغرب ليبيا".

وأضاف رئيس "المجلس الأعلى لقبائل ورشفانة"، المبروك بوعمي، أن "سيطرة تركيا على مواقع عسكرية ليبية دليل على الاحتلال الكامل".

وقال بوعميد في تصريح لـ"بوابة إفريقيا الإخبارية" إن هذه الزيارة تثبت "أنه لا وجود للمجلس الرئاسي (الليبي الذي يترأسه فايز السراج) ورئاسة الأركان التابعة له"، مبيناً أن ذلك "يظهر من خلال تسيد وزير الدفاع التركي والضباط الأتراك للمشهد عندما جرى اطلاعهم على الخرائط في ليبيا والقواعد العسكرية بها ما يؤكد أن تركيا تحتل المنطقة الغربية احتلالا فعلياً".

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ويقوم وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، برفقة رئيس الأركان التركي يشار غولر بزيارة لليبيا بدأت أمس.

والتقى أكار اليوم ضباطا وجنودا أتراكا في غرفة العمليات المشتركة بطرابلس.

وأعلن أكار عن "تشكيل فرق عسكرية مشتركة" بين قوات حكومة الوفاق الليبية والقوات التركية"، موضحاً أن هذه القوات ستكون "برية وبحرية وجوية". كما أكد مضي تركيا بدعم الوفاق، مضيفاً: "لن نتراجع عن هذا الموقف".

وتوجه أكار برفقة غولر بعدها لزيارة مستشفى معيتيقة العسكري. ومن مستشفى معيتيقة حلقت مروحية بوزير الدفاع ورئيس الأركان، إلى سفينة TCG Giresun الحربية في مياه المتوسط، حيث مركز العمليات الحربية لتركيا.

كما زار أكار الكلية الجوية في مصراتة، حيث التقى بالضباط الأتراك في غرفة العمليات.