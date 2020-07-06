الجيش الليبي: انتهت صلاحية حكومة الوفاق

ما زالت تداعيات الضربة العسكرية على قاعدة الوطية، التي استهدفت الوجود التركي الداعم لحكومة الوفاق، مستمرة حتى الآن، فقد أفاد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، الاثنين، في حديث خاص مع "العربية/الحدث"، بأن الهجمات التي ضربت منظومة هوك التركية بالقاعدة "موجعة"، مشيراً إلى أن هذا الهجوم مهم في التوقيت.

موضوع يهمك بعد تأكيد الجيش الليبي أن القوات التركية تكبدت خسائر كبيرة، جراء الضربة التي استهدفت قاعدة الوطية، وإقرار أنقرة بتدمير... بعد "خسائر كبيرة".. انسحاب قوات تركيا من قاعدة الوطية المغرب العربي

كما أضاف المحجوب بأن حكومة الوفاق قد انتهت صلاحيتها، وأن الجيش الليبي جاهز للدفاع عن الليبيين ضد الاحتلال التركي وأنقرة التي تخشى أساساً من قواته.

وعن مدينة سرت أوضح العميد أنها خط أحمر، مؤكداً أن تركيا تحاول توسع تدخلها في ليبيا، حيث خصصت حاكما عسكريا لطرابلس.

في السياق، أكد المحجوب أن الدول الأوروبية ترفض تدخل تركيا في بلاده.

تركيا تنسحب

يشار إلى أنه وبعد تأكيد الجيش الليبي أن القوات التركية تكبدت خسائر كبيرة، جراء الضربة التي استهدفت قاعدة الوطية، وإقرار أنقرة بتدمير منظومة دفاع جوية تركية، أفادت مصادر محلية لقناتي العربية والحدث بمغادرة عدد كبير من القوات التركية القاعدة الجوية الواقعة على مسافة 140 كلم جنوب غرب طرابلس.

وكان المحجوب، قد أعلن مساء الأحد، أن ضربات أخرى مماثلة ستنفذ قريبا على القاعدة. وقال خلال لقاء مع العربية: "نحن في حرب حقيقية مع تركيا التي لديها أطماع نفطية في ليبيا".

كما كشف أنه تم قصف رادارات ومنظومات دفاع تركية في الوطية، مضيفا أن الغارات استهدفت أيضا رتلاً عسكرياً كان في طريقه لمنطقة الهلال النفطي، مؤكداً أن خسائر تركيا في المعدات العسكرية كانت كبيرة. ولفت إلى أن ضربة قاعدة الوطية، كانت موجعة لتركيا، بعد أن قصفت القاعدة بـ 9 غارات.

تركيا تقر بالخسائر

أتى ذلك، بعد أن أكد مسؤول تركي رفيع المستوى طلب عدم ذكر اسمه حصول القصف ووقوع خسائر ماديّة، لكن دون أن يشير إلى وقوع إصابات.

وعلى الرغم من أن بلاده تستمر في نقل المرتزقة بحسب ما أكدت تقارير عدة، آخرها ما نشره المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد، اعتبر المسؤول التركي بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس، أن "هذا الهجوم على الوطية يوضح أنه طالما استمر دعم قائد الجيش خليفة حفتر من قبل بعض الجهات الدولية، فإن عدم الاستقرار سيزداد في ليبيا".

يذكر أنه منذ توقيع مذكرة التفاهم الأمني والعسكري بين طرابلس وأنقرة نهاية العام الماضي، ازداد النشاط والتواجد العسكري التركي في ليبيا.

وكانت فصائل وميليشيات حكومة الوفاق المدعومة من أنقرة استعادت قاعدة "الوطية" الجوية الاستراتيجية القريبة من الحدود التونسية في أيار/مايو الماضي، بعد محاصرتها لشهرين واستهدافها بغارات جوية كثيفة.