خط مصر الأحمر.. لماذا تستميت تركيا للسيطرة على الجفرة؟

بعد تكبد القوات التركية خسائر فادحة في قاعدة الوطية واعترافها بتدمير منظومةدفاع جوي خاصة بها، شدد المكتب الإعلامي للرئاسة التركية، الاثنين، أن قاعدة الجفرة هدف عسكري للقوات التركية.

وترجع أهمية تلك القاعدة العسكرية لكونها تشكل مع مدينة سرت مفتاحا للسيطرة على الموارد النفطية الليبية، وموقعا استراتيجيا أيضا.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي شدد في 20 يونيو الماضي، على أنه لن يسمح بأي تهديد لحدود مصر الغربية، المرتبطة بالحدود مع ليبيا، مؤكداً أن أي تجاوز لمدينتي سرت والجفرة في ليبيا يعتبر خطا أحمر بالنسبة لمصر.

فما أهميةتلك القاعدة؟

تعتبر الجفرة نقطة استراتيجية مهمة، بحسب ما أكد اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق في الجيش المصري في تصريحات سابقة لـ"العربية.نت"، موضحا أن منطقة سرت هي الباب الحقيقي للسيطرة على مناطق الهلال النفطي الغنية بالبترول.

كما اشار إلى أهمية منطقة الجفرة كونها تربط جنوب وشمال ليبيا، وفيها أكبر قاعدة جوية، لذا فإن السيطرة عليها مع سرت تعني أن طريق الوصول للحدود المصرية وتهديدها بات مفتوحا.

إعلان حرب

وكشف رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق أن عبارة خط أحمر التي أطلقها السيسي بالنسبة للمفهوم العسكري المصري يعني عدم الاقتراب، وفي حالة عدم الالتزام أوالانصياع يكون المقابل هو التعامل المباشر مع من يفكر في تجاوز هذا الخط، لأنه سيكون بمثابة تهديد صريح، مضيفا أن ذلك ودون أي مواربة يعني توجيه ضربة عسكرية لأي قوات تتجاوز هذا الخط وتهدد الأمن القومي المصري.

من جهته، أكد اللواء محمود خلف الخبير العسكري والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، في تصريحات سابقة للعربية.نت أن خط سرت -الجفرة معروف ومحدد بإحداثيات واضحة، ضمن محددات الأمن القومي المصري، ومن يفكر في الاقتراب منه يعني أنه أعلن الحرب مع مصر.

كما أضاف أن القوات المعادية وفور تحركها نحو هذا الخط الأحمر ستكون مرصودة جوا، وستوجه ضدها ضربات مباشرة وقوية، مشيرا إلى أن أي تقدم من هذا النوع لن يكون نزهة، بل حربا حقيقية وشاملة ضد من يعتقد أنه يحاول المساس بالأمن القومي المصري.

وتقع قاعدة الجفرة الجوية المهمة جنوبي سرت، ولا يفصلها عنها سوى طريق مفتوح لا يتجاوز 300 كيلومتر.

غرفة عمليات الجيش الليبي

إلى ذلك، تعد قاعدة الجفرة من أكبر القواعد الجوية الليبية، وتتميز ببنيتها التحتية القوية التي تم تحديثها، لكي تستوعب أحدث الأسلحة، كما تشكّل غرفة عمليات رئيسية لقوات الجيش الوطني الليبي.

منطقة الجفرة مهمة كذلك، لأنها تقع وسط البلاد، وتبعد بنحو 650 كيلومترا جنوبي شرق طرابلس، وهي محور ربط بين الشرق والغرب والجنوب، ويعني السيطرة على قاعدة الجفرة،تقريبا السيطرة على نصف ليبيا.

أطماع أردوغان

ولم يخف الرئيس التركي أطماعه في النفط الليبي، حيث كشف عن أهدافه الحقيقية للتدخل في ليبيا، وتحدث عن "حساسية" عملية السيطرة على مدينة سرت ومحيطها بسبب وجود آبار الغاز والنفط.

وصرح وزير الطاقة التركي في وقت سابق بأن بلاده تخطط لبدء عمليات التنقيب عن النفط داخل الحدود البحرية التي تم تحديدها بموجب اتفاق مع حكومة السراج، في غضون ثلاثة إلى أربعة شهور.