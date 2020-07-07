بالوثائق.. موسي تكشف حقائق خطيرة وترفع دعوى قضائية ضد النهضة

أعلن الحزب الدستوري الحر في تونس أنه سيرفع دعوى ضد قانونية تأسيس حركة "النهضة" في تونس، مشيراً إلى أن رئيس البرلمان ورئيس "النهضة"، راشد الغنوشي، عرقل مقترحا في البرلمان يصنف الإخوان "جماعة إرهابية".

وقالت رئيسة الحزب عبير موسي، الثلاثاء، إنها سترفع دعوى قضائية ضد قانونية تأسيس حركة النهضة وارتباطها بتنظيم الإخوان المسلمين وتلقيها تمويلات أجنبية.

وكشفت موسي وثائق تثبت أن منح الترخيص لحزب حركة النهضة عام 2011 لمزاولة نشاطها في تونس تم على خلاف الصيغ القانونية، موضحة أن الملف الذي تم تسليمه لوزارة الداخلية، غير قانوني وغير مستكمل الوثائق.

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وفي هذا السياق، استظهرت موسي وثيقة رسمية من وزارة حقوق الإنسان تثبت أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وقّع يوم 28 يناير 2011 على تصريح تأسيس حزب حركة النهضة، في حين أنه لم يكن في تونس التي عاد إليها يوم 30 من الشهر نفسه، ما يدل على أنه تم تدليس إمضائه، كما عرضت وثيقة أخرى بتوقيع جديد للغنوشي مختلف عن التوقيع الأول.

وتحدثت موسي عن عملية تحايل وتزوير قامت بها حركة النهضة على القانون وعلى الإدارة وعلى المجتمع التونسي وعلى الساحة السياسية، للحصول على الترخيص، حيث أكدت أن القانون 88 في فصله السابع يمنع إسناد ترخيص لأي حزب مؤسسوه لديهم أحكام قضائية من أجل جناية أو جنحة، على غرار راشد الغنوشي وحمادي الجبالي.

وتابعت أن قانون 88 لا يسمح كذلك بتأسيس أحزاب على أساس الدين في حين أن حزب النهضة لديه مرجعية دينية ومرتبطة بتنظيم الإخوان المسلمين، منوهة بأنها تملك وثائق تشير إلى وجود أعضاء في الحزب لا يحملون الجنسية التونسية.

وعرضت موسي أدلة تثبت ارتباط قيادات حزب النهضة بتنظيم الإخوان المسلمين وبالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين المصنف تنظيما إرهابية، مؤكدة أن هذا الحزب مكلف منذ قدومه إلى تونس عام 2011 بتنفيذ أجندة الإخوان وتوسيعها في شمال إفريقيا.

وقالت في هذا السياق، إن رئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي عرقل التصويت في البرلمان على تصنيف الإخوان منظمة إرهابية، هو الأمين العام المساعد لاتحاد العلماء المسلمين بتوصية من يوسف القرضاوي، وأن عددا من قيادات النهضة بالمكتب التنفيذي وبمجلس الشورى، هم أعضاء في فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس.

واستظهرت موسي وثائق تثبت أن جمعية اتحاد العلماء المسلمين التي تم افتتاحها في تونس منذ عام 2012، تم تأسيسها بمقتضى القانون القطري، ولا زالت تزاول نشاطها إلى الآن وتتلقى التمويلات من قطر.

وخلصت موسي إلى أن كل هذه المعطيات تدل على أن الحزب الإخواني الذي يتحكم في مفاصل الدولة التونسية منذ 2011، تم تأسيسه بشكل غير قانوني وهو مرتبط بتنظيم الإخوان المسلمين ويتلقى التمويلات من الخارج.

ودعت رئيسة الحزب الدستوري الحر، المجتمع المدني للتحرك ضد حزب النهضة ورئيسه راشد الغنوشى لأنه خطر على أمن تونس القومى، قائلة "نحمل المسؤولية لكافة نواب الشعب للتحرك لرفض التحكم بالبرلمان من قبل حزب النهضة الذى ينفذ أجندة الإخوان، ويتلقى أعضاؤه تمويلا من قطر".

وكانت موسي أعلنت، الاثنين، أن انتقاداتها لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ليس لشخصه وإنما لمصلحة تونس، مؤكدة أن وجوده كمسؤول سياسي أمر خطير، لأنه يستغل نفوذه لأخونة تونس.

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وقالت في مقابلة مع "العربية": "أحاول كشف حقيقة الغنوشي"، مشيرة إلى أن سياسته تهدف إلى تمكين الإخوان.

كما أضافت "لن نسمح بسيطرة رئيس حركة النهضة على مفاصل الدولة"، مؤكدة أنه تجاوز صلاحيات رئيس الجمهورية.

وتابعت "مشروع الإخوان متطرف وليس ديمقراطيا"، مبينة أن حركة النهضة تحاول نشر الفكر المتطرف، مضيفة "الإخوان يهدفون إلى ضرب مفهوم المواطنة، ونحن ضد أي حزب يتحالف مع الإخوان، ومن يتقارب معهم نعتبره ضد الدولة التونسية".