إعلام تركي: أنقرة تعلن عن مناورات ضخمة قبالة سواحل ليبيا

أعلنت القوات البحرية التركية، الأربعاء، أنها ستجري مناورات بحرية ضخمة قبالة السواحل الليبية خلال الفترة المقبلة.

Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor.https://t.co/cXr98Wrs2Q — Yeni Şafak (@yenisafak) July 7, 2020

ونقلت وسائل إعلام تركية، عن سلاح البحرية التركي، أن المناورات المرتقبة سيطلق عليها اسم "نافتيكس"، وستجري قبالة السواحل الليبية في 3 مناطق مختلفة، وسيحمل كل منها اسما خاصا وهي "بربروس" و"ترجوت رئيس" و" تشاكا باي".

وكشفت وسائل إعلام تركية أن هذه المناورات ستجرى قريبا، وهي بمثابة تدريب تحسبا لاندلاع أي حرب في شرق المتوسط، علاوة على ما وُصف بالتوترات المتصاعدة التي شهدتها ليبيا في الفترة الأخيرة، بحسب ما نقلت "روسيا اليوم".

وأفيد بأن المناورات البحرية التركية ستجري في المياه الدولية بمشاركة 17 طائرة حربية و8 قطع بحرية، كي تثبت "تركيا قدرتها على السيطرة على المنطقة جوا وبحرا".

ويأتي الإعلان عن هذه المناورات بعد أيام معدودة من زيارة قائد القوات البحرية التركية، الأدميرال عدنان أوزبال إلى العاصمة الليبية طرابلس إلى جانب وزير الدفاع خلوصى آكار.

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وكانت وكالة "إنترفاكس" للأنباء نقلت عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله، اليوم الأربعاء، إن روسيا وتركيا تعملان من أجل التوسط لوقف إطلاق النار فورا في ليبيا، مشيرا إلى أن حكومة الوفاق تعوّل على الحل العسكري.

وقال لافروف، إن الجيش الوطني الليبي مستعد لتوقيع وثيقة تقضي بوقف إطلاق النار، لكن حكومة الوفاق لا ترغب في ذلك، معربا عن أمله في أن تتمكن تركيا من إقناعها بالتوقيع أيضا.

وتدخلت تركيا عسكريا في ليبيا إلى جانب فصائل حكومة الوفاق التي تسيطر على العاصمة طرابلس.