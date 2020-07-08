لافروف: نأمل أن تقنع تركيا الوفاق بالتوقيع على وقف النار

نقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله اليوم الأربعاء، إن روسيا وتركيا تعملان من أجل التوسط لوقف إطلاق النار فورا في ليبيا.

وقال لافروف إن الجيش الوطني الليبي، مستعد لتوقيع وثيقة تقضي بوقف إطلاق النار، ويأمل أن تتمكن تركيا من إقناع حكومة الوفاق بالتوقيع أيضا.

وتدخلت تركيا عسكريا في ليبيا إلى جانب فصائل حكومة الوفاق التي تسيطر على العاصمة طرابلس.

ويحاول الجيش الليبي دخول طرابلس في محاولة لتوحيد البلاد، متهما حكومة الوفاق بدعم عناصر إرهابية.

وتعهد القائد الليبي "بمواصلة الكفاح ضد العدوان التركي على ليبيا"، و"التمسك بالمبادئ الوطنية وطرد الغزاة الأتراك من ليبيا".

وأعلن حفتر "استمرار عملية بناء القوات المسلحة لحماية البلاد من الغزاة الأتراك".

موضوع يهمك قالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، اليوم الأربعاء، إنها مستعدة لرفع حالة القوة القاهرة في ميناء السدر النفطي والسماح... ليبيا مستعدة لرفع حالة القوة القاهرة في ميناء السدر النفطي طاقة

وقبل أيام، وقعت أنقرة وحكومة الوفاق اتفاقا عسكريا، اعتبره الجيش الليبي مسا بسيادة البلاد.

ولا يقتصر التوغل والتدخل التركي في ليبيا على الإمدادات العسكرية أو استقطاب المرتزقة والزج بهم للقتال إلى جانب قوات الوفاق، فامتد حتى محاولة توسيع تدخلاتها عبر تعيين حاكم عسكري تركي يوجّه بقرارات تنفذها تلك الكتائب.