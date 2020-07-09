تونس: إحباط مخطط إرهابي يستهدف السياحة ومقرات سيادية

قالت وزارة الداخلية التونسية، الخميس، إن وحدة البحث في جرائم الإرهاب بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن، قد تمكنت من إحباط مخططات إرهابية تستهدف القطاع السياحي ومقرات سيادية.

موضوع يهمك على مدى الأشهر الماضية، دأب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على استغلال ملف متحف "آيا صوفيا" من أجل حسابات انتخابية تارة،... ورقة أردوغان السياسية.. هذا جديد ملف "آيا صوفيا" العرب و العالم

إلى ذلك، أوضح بيان الداخلية التونسية أن إحباط هذا المخطط جاء "بعد تنفيذ عملية استباقية نوعية"، مشيرة إلى "إيقاف العنصر الرئيسي في العملية غير مكشوف أمنيا، وذلك بإحدى محافظات تونس.

وأشارت إلى أن "العنصر الموقوف، أقر بتبنيه للفكر التكفيري إبان قضائه لعقوبة سالبة للحرية في إطار قضية حق عام بأحد السجون بالخارج واحتكاكه بإرهابي خطير متورط في قضية ذات صبغة إرهابية بنفس المؤسسة السجنية، وتخطيطه بعد عودته إلى تونس للقيام بعمليات نوعية بها على شاكلة الذئاب المنفردة".

وأضاف البيان أن "العنصر التكفيري تولى استقطاب عدد من العناصر الحاملين لنفس الفكر والموالين لتنظيم داعش الإرهابي غير مكشوفين أمنيا، وقد تم إيقاف المتورطين منهم قصد تنفيذ مخططاته على المدى البعيد والشروع في تحديد الأهداف والقيام بعمليات الرصد للوقوف على مدى الانتشار الأمني بالمقرات المستهدفة، إلا أن استباق المصالح الأمنية المذكورة وإيقافه حال دون ذلك".

هذا وقد أحيل المتهم للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وقد أصدر في شأنه القاضي المتعهد بطاقة إيداع بالسجن.