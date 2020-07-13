تركيا تنقل المرتزقة.. والمسماري: جاهزون لحماية سرت والجفرة

أكد الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، الاثنين، أن القوات المسلحة الليبية جاهزة بشكل كامل لصد أي هجوم لتركيا ومرتزقتها على سرت والجفرة، مشيرا إلى أن الأمن القومي الليبي يعد مرتبطا بشكل وثيق بالأمن القومي المصري.

يأتي ذلك فيما أفادت مصادر ليبية بهبوط طائرتين تركيتين خلال الساعات الماضية في مطار مصراتة، حيث نقلتا 356 مرتزقا إلى مصراتة.

المسماري أضاف أن الجيش الوطني جاهز لإنهاء أي احتلال تركي في ليبيا، مؤكداً أن تركيا تستهدف سرت والجفرة لما لديها من أطماع في ثروات وأموال ليبيا.

واتهم المسماري المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس بتضليل الجميع بإعلان رفع حالة القوة القاهرة عن تصدير النفط، بعد أن وجهت تركيا أوامر للمرتزقة والميليشيات لمهاجمة سرت والجفرة.

وكشف المسماري نقل تركيا سبعة عشر ألف مرتزق سوري إلى طرابلس وعدد من الإرهابيين، فضلا عن تزويدهم بالأسلحة الثقيلة.

واعتبر المسماري أن جماعة الإخوان الليبية هي المسيطرة على مفاصل الغرب الليبي بالتنسيق مع إخوان تركيا.

وتابع المسماري أن عناصر ليبية متطرفة هي التي تتصدر المشهد في طرابلس، متهما النظام التركي بأنه يسعى للتحكم في خطوط الغاز في مليتة غرب البلاد.

واعتبر المسماري أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يريد وضع أوروبا في كماشة، على حد وصفه، للضغط عليها.