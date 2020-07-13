رئيس مجلس النواب الليبي إلى إيطاليا لبحث الأزمة

كشف فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، أن المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان سوف يصل مساء اليوم الاثنين إلى العاصمة الإيطالية روما من أجل بحث الأزمة الليبية مع المسؤولين.

وذكر في تصريحات خاصة "للعربية.نت" أن صالح سيناقش مع المسؤولين الإيطاليين سبل تسوية الأزمة في ليبيا ومبادرته التي أطلقها في وقت سابق لحل النزاع، فضلاً عن التطرق إلى إعلان القاهرة لوقف إطلاق النار في ليبيا.

وكان صالح قد أجرى محادثات رسمية قبل أيام في روسيا، حيث تم تناول العديد من الملفات الليبية، ومبادرات حل الأزمة سياسيا، ومناقشة التدخل التركي.

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وقال المريمي مستشار رئيس مجلس النواب إن الزيارة كانت ناجحة ومثمرة، خاصة أن روسيا دولة كبرى ولها تأثيرها الإقليمي والدولي، ولديها مصالح في ليبيا، وترغب في استقرار وأمن المنطقة.

وأشار إلى أن روسيا ستلعب دوراً في تسوية الأزمة من خلال عضويتها الدائمة في مجلس الأمن، وعبر المنظمات الدولية، مؤكداً أن موسكو تعهدت بالتدخل لحلحلة الأزمة، كما أعلنت عن نيتها فتح سفارة في ليبيا.