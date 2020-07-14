المسماري: تدخل تركيا في ليبيا يسعى لتثبيت الإخوان وابتزاز أوروبا

قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، إن تدخل تركيا في ليبيا يسعى لتثبيت جماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية في الأراضي الليبية إلى جانب ابتزاز الاتحاد الأوروبي بورقة الهجرة غير الشرعية، ردا على رفض انضمامها إليه، إضافة إلى السيطرة على النفط والغاز الليبي لإنقاذ اقتصادها المنهار.

موضوع يهمك أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الاثنين، أن "إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا حاليا ليس في مصلحة حكومة الوفاق"... تركيا: نرفض وقف إطلاق النار في ليبيا.. ضد مصلحة الوفاق ليبيا

وأوضح في مؤتمر صحافي، مساء الاثنين، أن إجمالي المهاجرين من ليبيا لأوروبا خلال العام الجاري بلغ 5876 مهاجرا، لافتا إلى أنه بعد خروج الجيش من غرب طرابلس ارتفع عدد المهاجرين إلى أوروبا، مشيرا إلى وجود تقارير تؤكد ضلوع تركيا منذ عام 2019 في نقل إرهابيين سوريين إلى أوروبا عبر خطوط الهجرة غير الشرعية، مؤكدا في هذا السياق أن الجماعات التكفيرية تسيطر على بعض الموانئ وتطلق من خلالها رحلات إلى أوروبا لنقل أسلحة وإرهابيين.

وتحدث المسماري عن تصعيد تركي في منطقة سرت والجفرة، ورد على لسان وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، مشيرا الى أن الجيش الليبي في حالة استعداد ودفاع مشروع عن أرض ليبيا وشعبها وثرواتها، داعيا الليبيين إلى الوقوف صفا واحدا ضد المخطط التركي.