شاهد مرتزقة سوريين بزي الشرطة في ليبيا

مع استمرار أنقرة في إرسال المقاتلين السوريين وآخرين من جنسيات مختلفة ممن يتواجدون ضمن مناطق نفوذها في سوريا، حصلت العربية، الثلاثاء، على مقطع مصور يظهر عدداً من هؤلاء بزي الشرطة في كلية جنوب العاصمة طرابلس.

موضوع يهمك في استمرار لحملة الاعتقالات التي تطال معارضين للحزب الحاكم في تركيا، أوقفت إحدى المحاكم في البلاد أماً ثلاثينية مع... مأساة السجن والصغار تتكرر في تركيا.. اعتقال أم وطفلتها العرب و العالم

وأظهرت اللقطات التي صورت من داخل كلية الشرطة في منطقة صلاح الدين تدريب عناصر من المرتزقة يرتدون زي الشرطة الليبية، تمهيداً لالتحاقهم بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق ودمجهم، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ دعم أنقرة لحكومة طرابلس بالمرتزقة لقتال الجيش الليبي.

دفعة جديدة من المرتزقة

يأتي هذا بعد أن أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس أن دفعة جديدة من المقاتلين المتطرفين أرسلتهم الحكومة التركية إلى ليبيا، للمشاركة بالعمليات العسكرية إلى جانب الوفاق.

ووفقاً لإحصائيات المرصد فإن أعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، ارتفع إلى نحو 16100 من الجنسية السورية بينهم 340 طفلا دون سن الـ18.

في حين عاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا نحو 5600 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، في وقت تواصل تركيا جلب المزيد من العناصر إلى معسكراتها وتدريبهم.

إلى ذلك، أفاد المرصد أن قادة الفصائل الموالية لتركيا يسرقون جزءا من المستحقات المالية المخصصة للعناصر، إذ يقوم قادة فصائل سليمان شاه "العمشات" بدفع مبلغ 8000 ليرة تركية لكل مقاتل شهرياً، بينما يدفع قادة فصيل "السطان مُراد" 11000 ليرة تركية لكل عنصر، علماً أن المخصصات الشهرية لجميع المرتزقة السوريين المتواجدين على الأراضي التركية من المفترض أن تفوق الأرقام المذكورة.

يذكر أن حصيلة القتلى في صفوف المرتزقة جراء العمليات العسكرية في ليبيا، بلغت نحو 470 مقاتلاً، بينهم 33 طفلاً دون سن الـ 18، كما أن من ضمن القتلى قادة مجموعات.