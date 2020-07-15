صور تكشف درون تركيا في مصراتة.. "بيرقدار" تتمدد

على الرغم من المساعي الدولية من أجل تخفيف تقاتل الأطراف الليبية والعودة إلى طاولة المفاوضات، تستمر تركيا في صب الزيت على النار، داعمة حكومة الوفاق وفصائلها بالسلاح والمرتزقة والطائرات المسيرة أيضا.

فقد أظهرت صور أقمار صناعية نشرتها وسائل إعلام محلية تواجد طائرات Bayraktar-TB2 المسيرة في مصراتة قبل أسابيع.

Interesting satellite image shows a pair of #Turkish Bayraktar-TB2 armed drones of #GNA in #Misrata on 14 June 2020. This proves that the newly constructed shelters in south of the air base are in use by TB2s. Coordinates for #Libya National Air Force: 32°18'39.18"N 15° 4'0.71"E pic.twitter.com/IZ9Y92WFy6 — Babak Taghvaee - Μπάπακ Τακβαίε - بابک تقوایی (B) (@BabakTaghvaee1) July 15, 2020

ما يثبت بحسب محللين أمنيين أن الملاجئ التي تم إنشاؤها حديثًا في جنوب القاعدة الجوية بمصراتة تستخدم من قبل شركة بيرقدار التركية التي يملكها صهر الرئيس التركي سلجوق بيرقدار.

وكانت الطائرات المسيرة التركية لعبت دورا كبيرا في المعارك الأخيرة دعما للوفاق في وجه الجيش الليبي.

يأتي هذا في وقت تتزايد التقارير حول تمدد الأتراك في المناطق التي تسيطر عليها قوات الوفاق. وكان مصدر تركي أكد في وقت سابق لوكالة "رويترز"، مشترطا عدم ذكر هويته، أن تركيا تبحث مع حكومة السراج إمكانية استخدام قاعدتي الوطية الجوية ومصراتة. كما أضاف أنه "من المحتمل أن تستخدم بلاده أيضا قاعدة مصراتة البحرية".

وتدعم أنقرة بقوة حكومة الوفاق ضد الجيش الليبي، مشجعة على المضي في السيطرة على مدينة سرت. فقد أفادت مصادر "العربية" في القاهرة في وقت متأخر الثلاثاء بأن مهندسين عسكريين أتراكا موجودون حالياً بالقرب من سرت.

وذكرت المصادر أن طائرات مسيرة تركية رصدها الجيش الوطني الليبي، قامت بتصوير عدد من الأماكن القريبة من المدينة الاستراتيجية.

كما أضافت أن مصر فتحت خط اتصال مباشرا مع الجيش الوطني الليبي والبرلمان الليبي لمتابعة كافة تطورات الأحداث في إطار الحفاظ على أمنها القومي.