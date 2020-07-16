وفد قبائل ليبيا إلى القاهرة تأييداً لتدخل الجيش المصري

غادر وفد من شيوخ وأعيان ليبيا، الأربعاء، متجهاً إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء لقاءات مع المسؤولين المصريين وإعلان دعم الشعب الليبي للتدخل المصري في ليبيا وصد العدوان التركي. ويضم الوفد زعماء وممثلي كافة قبائل ليبيا.

وقالت مسؤولة العلاقات المصرية الليبية بمجلس قبائل ليبيا، علياء العبيدي، لـ"العربية.نت" إن "الوفد سيعلن دعم التدخل المصري في التصدي للعدوان التركي وانتهاكات ميليشيات الوفاق، وتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك، ودعم الجيش الليبي، كما سيبحث تنفيذ فكرة تدريب وتسليح شباب القبائل الليبية في مصر تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي".

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إلى ذلك أضافت العبيدي أن "الوفد سيقدم الشكر لمصر شعباً وحكومة وقيادة سياسية على ما قامت به تجاه ليبيا، وسيطالب بدعم عربي لمصر في الحفاظ على الأمن القومي الليبي والعربي"، مؤكدة أن "زيارة الوفد ستستغرق يومين".

يذكر أن البرلمان الليبي كان أعلن، الثلاثاء، ترحيبه بـ"تضافر الجهود بين ليبيا ومصر لدحر المحتل التركي وحفظ الأمن القومي المشترك بين البلدين".

وقال في بيان إنه يرحب بـ"تضافر الجهود بين مصر وليبيا لحفظ الأمن والاستقرار في بلادنا والمنطقة، كما يرحب بتدخل القوات المسلحة المصرية لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت هناك خطراً داهماً وشيكاً يطال أمن البلدين".

وأكد مجلس النواب الليبي أن "ليبيا تتعرض لتدخل تركي سافر وانتهاك لسيادتها بمباركة الميليشيات المسلحة غرب البلاد"، مشدداً على أن "ضمان التوزيع العادل لثروات الشعب الليبي وعائدات النفط الليبي وضمان عدم العبث بثروات الليبيين لصالح الميليشيات المسلحة هو مطلب شرعي لكافة أبناء الشعب الليبي".