موسكو: الوفاق أكدت الإفراج عن مواطنينا المعتقلين بطرابلس قريبا

قالت موسكو، اليوم السبت، إنها حصلت على تأكيد خطي من حكومة الوفاق الليبية بقرب الإفراج عن مواطنيها المعتقلين بطرابلس.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية حصولها على تأكيدات خطية من حكومة الوفاق في ليبيا بأن مسألة الإفراج عن المواطنين الروسيين المحتجزين في طرابلس سيتم حلها قريبا.

أتى ذلك في بيان للمتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بشأن مصير المواطنين الروسيين المحتجزين في طرابلس منذ أكثر من سنة، وهما: مكسيم شوغالي وسامر سعيفان، اللذان اتهمتهما حكومة الوفاق الليبية بالتجسس وممارسة أنشطة مضرة بأمن الدولة.

وذكرت زاخاروفا أن الممثلين الروس لم يزوروا شوغالي وسعيفان في سجنهما، لأن سلطات طرابلس لم توفر فرصة للقيام بذلك في انتهاك لاتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، فضلاً عن أن أي رحلات للدبلوماسيين الروس إلى ليبيا مرتبطة بمخاطر عالية وغير مقبولة على سلامتهما الشخصية.

وقال البيان إنه رغم ذلك انخرطت الخارجية الروسية بنشاط في الجهود الرامية للإفراج عن شوغالي وسعيفان منذ أن تلقت إخطارا متأخرا عبر قنوات غير رسمية باعتقالهما غير القانوني في طرابلس في مايو 2019.

وأفادت زاخاروفا أن الجانب الروسي أثار القضية عن طريق بعثة حكومة الوفاق الدبلوماسية في موسكو، كما ألح وبانتظام في جميع الاجتماعات مع ممثلي سلطات طرابلس، سعيا للإفراج الفوري وغير المشروط عن شوغالي وسعيفان.

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وأردفت المتحدثة قائلة: "نستخدم جميع قنوات الاتصال المتاحة، بما فيها السرية، مع الدول التي لديها قدرة التأثير على حكومة الوفاق".

واسترسلت: "نتيجة جهودنا المتواصلة، تلقينا مؤخرا تأكيدات خطية من (وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني) محمد سيالة على أن مشكلة مواطنينا ستتم تسويتها في المستقبل القريب".