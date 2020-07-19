تونس: ضبط "إرهابي" خطط لاستهداف وحدة أمنية

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الأحد، إيقاف "إرهابي" كان يخطط لاستهداف وحدة أمنية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء التونسية.

وأمس السبت، أعلن وزير الدفاع التونسي، عماد الحزقي، في تصريح إعلامي، أن وتيرة محاولات التسلل إلى التراب التونسي تصاعدت، محذراً من خطورتها في ظل الحرب الجارية في ليبيا.

وصرح الوزير لراديو موزاييك، الجمعة: "إن خطورة عمليات تسلل الأجانب إلى تونس تتزامن مع حالة الحرب التي تشهدها ليبيا وتدفق السلاح والمرتزقة".

وأكد الوزير "على أن الجيش سيتصدى بكل صرامة وحرفية لكل ما من شأنه أن يهدد سلامة الأمن التونسي عن طريق التسلل إلى المناطق الحدودية العسكرية"، داعياً "المواطنين إلى التحلي بأعلى درجات المسؤولية وتفهم دقة الوضع على الحدود".