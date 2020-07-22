تونس: تفكيك خلية إرهابية خططت لاستهداف قوات الأمن

قالت السلطات التونسية، الأربعاء، إنها فككت خليّة إرهابية تنشط بين 3 محافظات، كانت تخطط للاعتداء على المنشآت والدوريات الأمنية.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية أن الشرطة تمكنت من الكشف عن خلية تكفيرية مكونة من 5 عناصر من بينهم امرأة، تنشط بين محافظات سوسة والقصرين وقابس، خططت عناصرها للاعتداء على المنشآت والدّوريات الأمنيّة، بعد أن فشل البعض منهم في الالتحاق بالعناصر الإرهابية المتحصّنة بالجبال.

وأضافت الوزارة أن هذه الخلية شرعت في تلقّي تكوين في صناعة المتفجّرات بالاستعانة بعناصر إرهابية متواجدة بمناطق النّزاع، وإنشاء مجموعة للتّواصل السرّي والآمن عبر وسائل التّواصل الاجتماعي أطلقوا عليها مجموعة "الذّئاب المنفردة".

وقبل يوم، أحبطت السلطات الأمنية مخطّطا إرهابيا بعد الكشف عن عنصر تكفيري غير مكشوف أمنيّا تابع لتنظيم "داعش" الإرهابي، كان يخطّط لاستهداف دوريّة أمنيّة بإحدى ولايات الجنوب بواسطة عبوة ناسفة.

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وتشعر تونس بالقلق من تسلّل إرهابيين إلى أراضيها من ليبيا، بعدما تحدثت تقارير عن إرسال تركيا مجموعات من الإرهابيين من ذوي الجنسية التونسية من سوريا إلى مناطق غرب ليبيا.

وتشن تونس حملات أمنية ضد جماعات متشددة برزت منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011، من بينها جماعة "عقبة بن نافع" الموالية لتنظيم القاعدة وكتيبة "جند الخلافة" الموالية لتنظيم داعش.