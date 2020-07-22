خطط تركية للتعامل مع تدخل مصري عسكري في ليبيا

انتهت تركيا من إعداد خطة عسكرية ودبلوماسية للتعامل مع احتمال إرسال مصر جنوداً إلى ليبيا، حسب ما نقلته صحيفة "زمان" عن مصادر مطلعة في الحكومة التركية.

ونقلت الصحيفة التركية عن هذه المصادر تأكيدها أن أنقرة "تراقب تبعات قرار البرلمان المصري (بالسماح بإرسال قوات مصرية إلى ليبيا) عن كثب".

وأضافت المصادر أن تركيا "مستعدة للرد على أي هجوم تتعرض له قواتها المتواجدة في ليبيا أياً كان الطرف الذي يشن الهجوم".

وكشفت المصادر أنه بحال إرسال مصر قوات عسكرية إلى ليبيا "فإن تركيا لديها خطة لزيادة قواتها ومعداتها العسكرية الموجودة في ليبيا للوقوف في وجه القوات المصرية"، حسب ما نقلته "زمان".

وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن قد أكد مؤخراً أن بلاده "لا ترغب في تصعيد التوتر ومواجهة مصر في ليبيا"، إلا أنه شدد في نفس الوقت على دعم حكومة الوفاق في طرابلس.

وفي السياق ذاته، ذكر الكاتب الصحافي جتينار جتين في تقرير نشر بموقع "خبر ترك"، أن "تركيا ستتابع كافة التحركات العسكرية داخل ليبيا في الفترة المقبلة متابعة وثيقة بنفسها".

في سياق متصل، أفاد موقع "مودرن دبلوماسي"، في تقرير له حول احتمال وقوع مواجهات في ليبيا، أن الجيش المصري قادر على غلب القوات التركية وطردها خارج ليبيا.

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وأشار التقرير إلى أن مصر يمكنها نشر قوات بسرعة كبيرة في ليبيا، كما ستستفيد القاهرة من "قاعدة محمد نجيب العسكرية" الأكبر في الشرق الأوسط.

وأضاف التقرير أنه في حال وقوع مواجهة مباشرة بين مصر وتركيا، فإنها ستؤدي إلى هزيمة أنقرة "بشكل مؤكد". وما يعزز هذا السيناريو امتلاك مصر لأسلحة متطورة، بالإضافة إلى خبرة قواتها في المناطق الصحراوية.

واعتبر الموقع أن أردوغان هو من "أكثر اللاعبين عدوانية ودموية" في ليبيا، وأن تدخله في بلد عربي لا يعتبر مفاجئاً "خاصة أن أنقرة تحاول إحياء الإرث الاستعماري للإمبراطورية العثمانية".