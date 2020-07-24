القيادة الأميركية بإفريقيا: روسيا مستمرة بإرسال أسلحة لليبيا

كشفت القيادة الأميركية في إفريقيا، الجمعة، عن وجود معلومات على استمرار إرسال روسيا أسلحة لليبيا.

وقالت في بيان رسمي، الجمعة، إن الاتحاد الروسي "يواصل انتهاك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970 الصادر عن الأمم المتحدة من خلال إرسال المعدات العسكرية والمقاتلين إلى الخطوط الأمامية للصراع في ليبيا".

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ونشرت القيادة أيضًا صورًا تُظهر معدات عسكرية روسية يتم تشغيلها من قبل مجموعة المرتزقة الروس معروفة باسم مجموعة "فاغنر".

وجاء في البيان أن "القيادة الأميركية في إفريقيا، لديها أدلة متزايدة على أن روسيا، من خلال مجموعة فاغنر، تواصل نشر معدات عسكرية في ليبيا قادرة على القيام بعمليات حركية هناك. الصور العلوية تظهر قوات فاغنر والمعدات في الخطوط الأمامية للصراع الليبي في سرت".

وأظهرت الصور، طائرات شحن عسكرية روسية، بما في ذلك طائرات IL-76، وكذلك معدات الدفاع الجوي الروسية، بما في ذلك أنظمة الصواريخ SA-22 في قاعدة جوية ليبية تحت سيطرة قوات شرق ليبيا "الجيش الوطني الليبي" بزعامة خليفة حفتر.

ونشرت "أفريكوم"، صورة توضح تواجد "شاحنات خدمات فاغنر ومركبات مدرعة روسية مقاومة للألغام" تعمل بالقرب من سرت.

وقالت القيادة الأميركية، في وقت سابق، إن "روسيا تستخدم مجموعة فاغنر كوكيل في ليبيا، للوصول إلى وجود طويل الأمد في البحر الأبيض المتوسط".