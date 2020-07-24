تونس.. رئيس الحكومة المستقيل يقيل وزير الخارجية

أفادت وكالة الأنباء التونسية، الجمعة، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ، قد قرر بعد التشاور مع الرئيس قيس سعيد، إقالة نور الدين الري من منصبه كوزير للشؤون الخارجية.

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وكلف الفخفاخ كاتبة الدولة للشؤون الخارجية سلمى النيفر بمهام وزير الخارجية بالنيابة، وفق الوكالة.

وكشفت مصادر إعلامية أن إقالة الري كانت على خلفية تباين وجهات النظر بينه وبين الرئيس قيس سعيد حول الملف الليبي.

يشار إلى أن الفصل 92 من الدستور التونسي ينص "على أن رئيس الحكومة يختص بإقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية إذا تعلق الأمر بوزير الخارجية أو وزير الدفاع"، كما ينص الفصل 89 "على أن رئيس الحكومة هو الذي يختص بتعيين وزير الخارجية بالتشاور مع رئيس الجمهورية".

وبهذه الإقالة، يكون الري ثاني وزير خارجية تتم إقالته منذ تسلّم الرئيس قيس سعيد مهامه، وسابع وزير يُقيله رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ منذ استقالته.

وبحسب وسائل إعلام تونسية، طلب الرئيس التونسي قيس سعيد منذ يومين، من رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ إقالة وزير الشؤون الخارجية نور الدين الري على خلفية اختلاف في المواقف معه.

ومن المقرر أن يعلن، السبت، الرئيس قيس سعيد عن الشخصية التي اختارها لرئاسة الحكومة خلفا للفخفاخ.