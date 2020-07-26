الجزائر: قرار بإغلاق العاصمة لمنع تفشي كورونا

قررت الجزائر، مساء اليوم الأحد، غلق جميع مداخل العاصمة، في إطار تطبيق الإجراءات الخاصة بمكافحة ومنع انتشار فيروس كورونا، وفق ما أعلنت قيادة الدرك الوطني.

وحسب ما جاء في الصفحة الرسمية لموقع طريقي التابعة لقيادة الدرك الوطني، فقد تم غلق جميع مداخل ولاية الجزائر العاصمة.

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وأردفت قيادة الدرك الوطني، أن هذا القرار يستثني الأشخاص الذين يحملون رخص تنقل استثنائية.

وقد سجلت الجزائر، اليوم الأحد، رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، حسب ما كشفت اللجنة العلمية لرصد ومتابعة الجائحة، حيث تم تسجيل 593 إصابة جديدة، و9 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.