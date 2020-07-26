الجيش الليبي: نشرنا قوات بحرية لحماية الهلال النفطي

في جديد تطورات الملف الليبي، نفى مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، خالد المحجوب، الاستعانة بقوات روسية على الأرض، موضحاً أن الجيش الوطني استعان بخبراء روس لإعادة إصلاح بعض الأسلحة خاصة وأن تسليح الجيش من موسكو.

وقال المحجوب لـ"العربية" مساء السبت إنه "تم نشر قوات بحرية لحماية سواحل ليبيا قبالة الهلال النفطي من أي اختراق".

كما لفت إلى أن "مشاركة روسيا في المعارك مجرد دعاية إخوانية".

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وفجر السبت، جدد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، تأكيده أن تركيا مستمرة في نقل المرتزقة، ودعم الإرهاب في البلاد، لافتاً إلى أنها تتمدد بينما العالم يتفرج، وفق تعبيره.

وشدد المسماري في بيان مقتضب نشر على حسابه الرسمي على فيسبوك على استمرار أنقرة في نقل دفعات جديدة من المرتزقة السوريين إلى مدينة مصراتة غرب البلاد، في تحد صارخ للمطالب الدولية بالتهدئة ووقف إطلاق النار.

"تركيا تتمدد والعالم يتفرج"

كما أكد المسماري أن ما تقوم به أنقرة يمثل خرقاً للقرارات العربية والدولية، التي تمنع نقل المرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا.

وختم متهماً "تركيا بدعم الإرهاب والجريمة في ليبيا والعمل على تحقيق أحلامها في السيطرة على إقليم ليبيا الجغرافي وعلى مقدراتها وثرواتها"، بحسب تعبيره، لافتاً إلى أن العالم يتفرج بينما تركيا تتمدد.

إلى ذلك، نشر ناشطون ليبيون فيديو من على متن إحدى طائرات شركة الإفريقية الليبية، يظهر نقل دفعات جديدة من المرتزقة السوريين إلى مصراتة.