المسماري للعربية: أردوغان يحشد الأسلحة والمرتزقة كأمر واقع

أكد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إحكام الدفاعات غرب سرت في ضوء استمرار الحشد من قوات الوفاق وتركيا.

وفي لقاء مع "العربية"، اتهم المسماري الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالسعي لفرض الأمر الواقع عبر الدفع بمزيد من الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي إن الجيش قام بتدعيم خطوط القتال غرب سرت، إضافة لتدعيم القوات المنتشرة في مدن سرت والجُفرة ومنطقة الهلال النفطي.

وأضاف: "لدينا القدرات الكافية من الناحية العسكرية، وخاصة بعد المعالجات الأخيرة في محاور القتال، بتدعيم خطوط الدفاع غرب مدينة سرت بمسافة كافية، خطوط الدفاع جيدة جدا، وتدعيم كافة القوات الموجودة هناك، بكافة صنوف الأسلحة، والتي كان آخرها هو منظومة الدفاع الساحلية، الخاصة بمكافحة السفن بجميع أنواعها، سواء كبيرة أو صغيرة.. القيادة العامة للقوات المسلحة، والسيد القائد العام يشرف شخصيا على كل تحركات قواتنا، وعلى كل وسائل الدعم، ووسائل القتال التي تم نقلها إلى منطقة الجفرة ومنطقة سرت ومنطقة الهلال النفطي بالكامل".

وأكد المسماري أنه يتم نقل المرتزقة السوريون من طرابلس إلى تاورغاء، مضيفاً أن "مصراتة تحولت لقاعدة إدارية متقدمة للجيش التركي".

وشدد المسماري على أن الجيش الوطني الليبي لا يزال يطالب القوى الليبية "بحل سياسي يتفق عليه الجميع".

يأتي ذلك فيما استهدفت مدفعية الجيش الوطني الليبي، مساء الأحد، ثلاث سيارات استطلاع مسلحة تابعة لتشكيلات الوفاق، حاولت التقدم باتجاه مواقع وتمركزات قوات الجيش غرب مدينة سرت.

وبحسب مصادرنا، فقد دمرت مدفعية الجيش الليبي هذه السيارات التابعة للوفاق.

وأكدت المصادر أنه "لا تزال عناصر المرتزقة المدعومة من تركيا تصل إلى مناطق تاورغاء وبوقرين لدعم تشكيلات الوفاق".

من جانب آخر، تواصل مقاتلات سلاح الجو بالجيش الوطني الليبي طلعاتها لرصد أي تحركات عسكرية للوفاق بالساحل الغربي لمدينة سرت الليبية.

كما أكدت مصادر عسكرية أخرى أن الطيران الحربي للجيش الوطني الليبي "دمر 3 دبابات تركية كانت تتحرك في محيط منطقة الوشكة غرب سرت".

وكان مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، خالد المحجوب، قد أكد في وقت سابق أنه تم نشر قوات بحرية لحماية سواحل ليبيا قبالة الهلال النفطي من أي اختراق.

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ونفى المحجوب لـ"العربية"، مساء السبت، الاستعانة بقوات روسية على الأرض. كما أوضح أن الجيش الليبي استعان بخبراء روس لإعادة إصلاح بعض الأسلحة، خاصة أن تسليح الجيش من موسكو.

من جانب آخر، جدد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، تأكيده أن تركيا مستمرة في نقل المرتزقة، ودعم الإرهاب في البلاد، لافتاً إلى أنها تتمدد بينما العالم يتفرج، وفق تعبيره.

وشدد المسماري، في بيان مقتضب نشر على حسابه الرسمي على فيسبوك، فجر السبت، على استمرار أنقرة في نقل دفعات جديدة من المرتزقة السوريين إلى مدينة مصراتة غرب البلاد، في تحد صارخ للمطالب الدولية بالتهدئة ووقف إطلاق النار.