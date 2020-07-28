الجيش الليبي: تركيا ترسل مرتزقة "متعددي الجنسيات"

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي العميد خالد المحجوب في مقابلة مع "العربية"، اليوم الثلاثاء، أن تركيا ترسل مرتزقة ينتمون إلى جنسيات عدة غير سورية.

موضوع يهمك أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، عن مقتل 3 مهاجرين بالرصاص على الساحل الليبي، وطالبت بفتح تحقيق حول الحادث.وكانت المفوضية... مقتل 3 مهاجرين على سواحل ليبيا ومطالبة أممية بالتحقيق المغرب العربي

وأضاف مدير إدارة التوجيه المعنوي أن الجيش الليبي يواصل تعزيزاته للدفاع عن الهلال النفطي، مؤكدا أن مطامع تركيا وقطر وتنظيم الإخوان تتركز على الهلال النفطي.

وكان مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، قد أكد في وقت سابق أنه تم نشر قوات بحرية لحماية سواحل ليبيا قبالة الهلال النفطي من أي اختراق.

ونفى المحجوب الاستعانة بقوات روسية على الأرض. كما أوضح أن الجيش الليبي استعان بخبراء روس لإعادة إصلاح بعض الأسلحة، خاصة أن تسليح الجيش من موسكو.

من جانب آخر، جدد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، تأكيده أن تركيا مستمرة في نقل المرتزقة، ودعم الإرهاب في البلاد، لافتاً إلى أنها تتمدد بينما العالم يتفرج، وفق تعبيره.

وشدد المسماري، في بيان مقتضب نشر على حسابه الرسمي على فيسبوك، على استمرار أنقرة في نقل دفعات جديدة من المرتزقة السوريين إلى مدينة مصراتة غرب البلاد، في تحد صارخ للمطالب الدولية بالتهدئة ووقف إطلاق النار.