البحرية التونسية تنقذ 70 مهاجراً انطلقوا من ليبيا

أنقذت البحرية التونسية، ليل الجمعة، قارباً يقل 70 شخصاً من إفريقيا جنوب الصحراء، انطلقوا من ليبيا نحو إيطاليا، وفق ما أفادت وزارة الدفاع التونسية.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة محمد زكري لوكالة "فرانس برس" أن البحرية تدخلت "في اللحظة الأخيرة"، في نحو الساعة 01:00 بالتوقيت المحلي، في المياه الدولية فيما كان القارب المطاطي معطّلاً ويمتلئ بالمياه.

من جهته، قال ممثل الهلال الأحمر في المنطقة مُنجي سليم، إن من بين المهاجرين، وهم من دول عدة تقع في إفريقيا جنوب الصحراء، هناك خمس نساء وأربعة أطفال، أحدهم لا يتجاوز عمره بضعة أشهر.

وانطلق المهاجرون، الأربعاء، من زوارة في غرب ليبيا. وبعد إنقاذهم الجمعة تم نقلهم إلى مرفأ جرجيس في جنوب تونس قرب الحدود الليبية.

وتُجرى لهم فحوصات للكشف عن احتمال إصابة بعضهم بكوفيد-19، وسيخضع جميعهم للعزل في مركز تابع للهلال الأحمر، وفق ما أكد سليم.

وإضافةً إلى الهجرة لأوروبا انطلاقاً من ليبيا، ازدادت الهجرة من تونس مع وصول عدد كبير من المهاجرين الذين أبحروا من الأراضي التونسية إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية في الأيام الأخيرة.

موضوع يهمك قال رئيس الوزراء التونسي المكلف هشام المشيشي، إن الحكومة المقبلة ستكون لكل التونسيين وستعمل على تحقيق تطلعاتهم.يذكر أن... المشيشي: الحكومة المقبلة ستكون لكل التونسيين وستحقق تطلعاتهم المغرب العربي

وأشار زكري إلى أن السلطات التونسية اعترضت "يومياً" في الأيام الماضية قوارب غير قانونية انطلقت من تونس متوجهةً إلى إيطاليا.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن وحدة بحرية أعادت مؤخراً من البحر 27 تونسياً انطلقوا من جرجيس و13 شخصاً كانوا على متن قارب انطلق من صفاقس (وسط).

وتقول روما إن قرابة نصف المهاجرين الذين أُنزلوا في إيطاليا بين كانون الثاني/يناير وتموز/يوليو، ويبلغ عددهم 10 آلاف، انطلقوا من تونس ومعظمهم تونسيون. أما الآخرون فقد قدموا بمعظمهم من ليبيا.