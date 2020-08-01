تركيا تمنع ضباطا إيطاليين من دخول مصراتة

أفادت مصادر ليبية بأن جنودا أتراكا منعوا أربعين ضابطا إيطاليا في مطار مصراتة من الدخول إلى المستشفى العسكري بالمطار يوم الخميس.

وقد أبلغ الضباط الأتراك الجنود الإيطاليين بضرورة وجود تأشيرة خاصة في جوازاتهم قبل الهبوط بمصراتة.

وبحسب المصادر، فإن الجنود الإيطاليين يتبعون للواء جولياني الطبي العامل منذ عام 2016.

قبل ذلك، حذر مدير التوجيه المعنوي في الجيش الليبي العميد خالد المحجوب في مقابلة مع العربية، حذر تركيا من أي تصعيد، مؤكدا أن الجيش الوطني سيستهدف أي تقدم عسكري تركي.

وقال المحجوب إن الجيش يتابع تحركات ميليشيات حكومة الوفاق والمرتزقة إضافة إلى تحركات الأتراك، وبيّن أن جميع السيناريوهات مطروحة لدى الجيش.

وفي سياق متصل نقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز تحذيراتها من خطر تحول النزاع في ليبيا إلى حرب إقليمية.

موضوع يهمك حذرت منظمة أطباء بلا حدود، السبت، من موجات جديدة لتفشي فيروس كورونا المستجد في اليمن.وقالت المنظمة على حسابها في تويتر:... أطباء بلا حدود تحذر من موجة جديدة لكورونا في اليمن اليمن

وخلال زيارة لها إلى لندن لفتت إلى أن الليبيين يخشون من وقوع مصيرهم في أيدي لاعبين خارجيين.

كما أشارت إلى عدم بذل جهود كافية لمنع تهريب الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا. مؤكدة أنها تعمل على تأمين هدنة جديدة في ليبيا وإنشاء منطقة منزوعة السلاح وسط البلاد.