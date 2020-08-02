مع ارتفاع إصابات كورونا.. إغلاق مطار تونس قرطاج

مع ارتفاع الإصابات في صفوف الموظفين إلى 26، دعت نقابة أمن مطار تونس قرطاج الدولي، الأحد، إلى ضرورة غلق المطار لمدة أسبوع وتعقيمه وإخضاع جميع الموظفين للتحاليل المخبرية لتقصي فيروس كورونا.

وشهد المطار حالة من الهلع بين الموظفين، وفق مصادر تونسية.

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كما قالت المصادر إن الموظفين يخشون تفشي عدوى وباء كوفيد-19 وخروجها من أسوار المطار، لتطال عائلاتهم.

يذكر أن آمر مطار تونس قرطاج الدولي، ناجي زيتون، كان قال الأربعاء في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، إن 10 أشخاص أصيبوا بكورونا، لافتاً إلى أنهم يعملون في القسم الخاص بخدمات الكراسي المتحركة بالمطار.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، مساء السبت، عن تسجيل 25 إصابة جديدة بكورونا، وحالة وفاة جديدة بولاية تونس، ليرتفع عدد المصابين إلى 1552 والوفيات إلى 51.