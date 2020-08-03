تركيا تدرب المرتزقة.. ومنطقة خضراء في طرابلس

كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، في اتصال مع "العربية"، ليل الأحد، عن قيام مرتزقة الوفاق بإنشاء منطقة خضراء تركية في طرابلس، الأمر الذي أثار غضبا شعبيا، مضيفا أن الأتراك يدربون المرتزقة السوريين والأجانب بدلا من تدريب قوات ليبية.

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وأكد وجود صراعات كبيرة بين الميليشيات المتواجدة في العاصمة الليبية.

خلافات بين الميليشيات

إلى ذلك، كشف مصدر أمني في العاصمة الليبية طرابلس عن وجود خلافات كبيرة بين الميليشيات المسلحة والمرتزقة السوريين الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا.

وأوضح المصدر أن قوات خاصة تابعة لوزارة داخلية حكومة الوفاق ألقت القبض على عناصر من المرتزقة التشاديين، وذلك بعد شكاوى مواطنين ليبيين عن عمليات سطو تعرضت لها منازلهم وشروعهم في تكوين عصابات متمردة، الأمر الذي ينذر باندلاع صدام مسلح وشيك، بالإضافة إلى مظاهرات تطالب بطرد المرتزقة خاصة مع تململ أهالي المدينة من وجودهم.

كما أكد أن الهُوّة اتسعت بين المسلحين والمرتزقة منذ نهاية المعركة في العاصمة بسبب خلافات عقائدية وأخرى تتعلق بالقيادة.

حفتر: "سنطرد المستعمر"

من جهته، جدد قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، عزمه على التصدي للتدخل التركي في ليبيا، وذلك خلال تفقده الوحدات العسكرية، ضمن "خطط التعبئة لمواجهة الغزو التركي".

وقال حفتر في كلمة يوم السبت، أمام إحدى وحدات الجيش: "الأتراك بقوا في ليبيا 300 عام، لم يرَ منهم الليبيون سوى الشر".

إلى ذلك أضاف: "الليبيون سيقفون بالمرصاد لكل مستعمر"، مشدداً على أن "طرد المستعمرين هو الهدف الأساسي. لا نقبل أن نُستعمر مرة ثانية.. يكفي ما حصل لنا في السابق".

كما أكد أن الجيش "سيلقّن المرتزقة" الذين ترسلهم تركيا للقتال إلى جانب قوات الوفاق درساً، وسيبعث برسالة "لمن يراقب من بعيد ويعتقدنا لقمة سهلة"، وفق تعبيره.