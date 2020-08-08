أنقرة تضرم مزيداً من النار.. درون وأسلحة متطورة للوفاق

على الرغم من الدعوات الدولية المتكررة بوقف التدخل في الشؤون الليبية ووقف تصدير الأسلحة عملاً بالقرارات الدولية المفروضة منذ سنوات، أفادت مصادر العربية بأن تركيا سلمت حكومة الوفاق 4 طائرات مسيرة وأسلحة متطورة.

كما أكدت المصادر ليل الجمعة أن طائرة شحن تركية غادرت قاعدة الوطية متجهة إلى تركيا.

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وعادة ما تفرغ طائرات الشحن التركية حمولتها من المرتزقة في قاعدة الوطية الجوية غرب ليبيا.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أعلن، الخميس، أن الحكومة التركية نقلت دفعة جديدة من المرتزقة المنتمين للفصائل السورية الموالية لها إلى الأراضي الليبية. وأضاف أن ذلك يأتي في إطار استمرار عملية نقل "المرتزقة" التي تقوم بها أنقرة من سوريا إلى ليبيا للقتال إلى جانب الوفاق حيث وصلت دفعة جديدة هذا الأسبوع، يبلغ تعدادها نحو 300 مقاتل من فصائل "السلطان مراد وفرقة الحمزة والسلطان سليمان شاه".

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وتشير إحصائيات المرصد إلى أن أعداد المجندين الذين ذهبوا إلى ليبيا حتى الآن زاد إلى نحو 17300 من الجنسية السورية بينهم 350 دون سن 18.

وأضاف أن نحو ستة آلاف مرتزق عادوا إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية.

وكان المرصد كرر قبل أيام قليلة أيضا أن تركيا مستمرة في نقل المرتزقة، لافتاً إلى أن 10 آلاف من المتطرفين وصلوا إلى ليبيا، خلال الأشهر الماضية.

وتتهم أنقرة من قبل العديد من الليبيين باحتضان عدد من المتطرفين الليبيين الفارين، كما تتهم بتقديم الدعم المالي لمجموعات تابعة للإخوان في البلاد.