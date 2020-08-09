حكومة جديدة في موريتانيا إثر شبهات فساد تطال وزراء سابقين

أعلِنت مساء الأحد أسماء وزراء الحكومة الموريتانية الجديدة التي سيرأسها المهندس محمد ولد بلال.

وقرأ الأمين العام للرئاسة آدم بكار سوكو أسماء أعضاء الحكومة خلال مؤتمر صحفي مساء الأحد، في سابقة بروتوكولية في موريتانيا.

وقال الأمين العام للرئاسة إن تشكيل الحكومة الجديدة مرتبط بورود أسماء وزراء في الحكومة السابقة في تقرير للجنة تحقيق برلمانية، مشيراً إلى أن خروج هؤلاء من الحكومة "يتيح لهم التفرغ للدفاع عن أنفسهم". وأكد أن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني قد يستعين بمن تثبت براءتهم مستقبلاً.

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واحتفظ ثلاثة من الوزراء الذين يتولون حقائب سيادية بمناصبهم، بينما دخل أعضاء جدد للحكومة الموريتانية، أبرزهم عضو لجنة التحقيق البرلمانية المرابط ولد بناهي.

وتُعد التشكيلة الوزارية الجديدة ثاني حكومة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث قدمت حكومة رئيس الوزراء اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا استقالتها بعد سنة من تعيينها عشية استلام النيابة العامة تقريراً برلمانياً عن شبهات فساد قد تطال أعضاء في الحكومة السابقة.