عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية المغرب العربي

منطقة منزوعة السلاح تتصدر مباحثات عقيلة صالح بالقاهرة

قائمة أوروبية بمنتهكي حظر السلاح على ليبيا

المصدر: دبي - قناة العربية
عقيلة صالح
رابط مختصر

يستأنف اليوم الاثنين، رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في القاهرة، سلسلة لقاءات دولية وإقليمية في إطار المساعي الرامية لحلحلة الأزمة الليبية.

يأتي ذلك فيما بدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ترجمة اقتراحها بإيجاد حل عن طريق منطقة منزوعة السلاح في سرت والجفرة، وإعادة فتح قطاع النفط الليبي بشفافية كاملة، على الأرض بين الأفرقاء الليبيين.

ويستهل صالح اتصالاته من القاهرة بلقاء مع السفير الأميركي لدى ليبيا على أن يجتمع مع وفود غربية، بالإضافة إلى القيادة المصرية.

آليات تابعة للجيش الليبي في سرت "أرشيفية" آليات تابعة للجيش الليبي في سرت "أرشيفية"

وكان مدير مجلس الأمن القومي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميغيل كوريا، والسفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، قد أجريا اتصالات للدفع باتجاه اتخاذ خطوات ملموسة وعاجلة لتنفيذ المقترح الأميركي.

هذا وتعتزم كل من ألمانيا و فرنسا وإيطاليا الدفع نحو فرض عقوبات أوروبية على منتهكي حظر تصدير السلاح إلى ليبيا.

موضوع يهمك
?
نجحت الإمارات في احتواء جائحة "كورونا" مبكراً، وصنفتها منظمة الصحة العالمية، بأنها من بين أفضل 10 دول في العالم في كفاءة...

دولة عربية احتوت "كورونا" وجذبت المستثمرين للإقامة بها دولة عربية احتوت "كورونا" وجذبت المستثمرين للإقامة بها سياحة وسفر

وبحسب مصادر في الاتحاد، فإن الدول الثلاث أعدت قائمة بالشركات والأفراد الذين يسخرون السفن والطائرات أو غيرها من الخدمات اللوجستية لنقل الأسلحة.

وتشمل القائمة ثلاث شركات من تركيا وكازاخستان إلى جانب شخصين ليبيين.

وكانت فرنسا اتهمت تركيا مرارا بانتهاك حظر توريد الأسلحة التي أطلق الاتحاد الأوروبي "عملية إيريني" لمراقبته.

وأكد رؤساء حكومات الدول الثلاث في بيان مشترك، استعدادهم للنظر في استخدام محتمل للعقوبات في حال استمرت الانتهاكات ضد الحظر البري والبحري والجوي.

كلمات دالّة

#ليبيا, #سرت, #الجفرة, #الجيش الليبي, #حكومة الوفاق
إقرأ أيضاً حكومة جديدة في موريتانيا إثر شبهات فساد تطال وزراء سابقين حكومة جديدة في موريتانيا إثر شبهات فساد تطال وزراء سابقين 04:14 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر