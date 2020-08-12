رئيس الجزائر يعلن إصابة 4 ولاة بكورونا

أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، عن إصابة 4 ولاة بفيروس كورونا المستجد.

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وقال الرئيس تبون خلال إشرافه على افتتاح اجتماع الحكومة مع الولاة، اليوم الأربعاء "بلغني إصابة 4 من الولاة بفيروس كورونا، نتمنى لهم الشفاء العاجل".

إلى ذلك، قال وزير الصحة الجزائري، عبد الرحمن بن بوزيد، أمس الثلاثاء إن بلاده مهتمة على نحو بالغ باقتناء لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لوباء كوفيد-19.

وجاء تصريح وزير الصحة الجزائري، خلال لقاء جمعه بالسفير الصيني في العاصمة، لي ليانه، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية في البلاد.

وأجرى الطرفان مباحثات بشأن مدى جاهزية اللقاح لدى المختبرات الصينية، وقال السفير الصيني إنه سيكون جاهزا خلال الفترة "القصيرة القادمة".

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية أمس الثلاثاء، تسجيل 492 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 10 خلال 24 ساعة.

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة الإصابات في الجزائر إلى 36204 حالة مؤكدة بالفيروس.