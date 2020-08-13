ليبيا.. تعزيزات عسكرية تركية بميناء الخمس شرق طرابلس

أفادت مصادر إعلامية ليبية برصد فرقاطة تركية تدخل حوض ميناء الخمس البحري شرق العاصمة طرابلس.

المصادر أضافت أن فرقاطة تركية أخرى لا تزال خارج حوض ميناء الخمس، مشيرة إلى أن طائرة عمودية ترافق الفرقاطتين خلال رحلتهما إلى ليبيا.

وفي سياق آخر، أعن الجيش الليبي أن سلاح الجو قصف مواقع لتشكيلات الوفاق جنوب شرق مصراتة، وأرتالا مسلحة تقل مرتزقة تابعة للوفاق غربي سرت.

ووسط استمرار التوتر الأوروبي التركي على خلفية ملفات عدة، على رأسها ليبيا وعمليات التنقيب في البحر المتوسط، شددت إيطاليا على ضرورة فرض موقف أوروبي أكثر صرامة تجاه أنقرة.

وقال وزير الخارجية، لويجي دي مايو، في حوار مع صحيفة "لا ريبوبليكا" الخميس الماضي "من الواضح أن هناك حاجة إلى صوت أوروبي أقوى بشأن ليبيا".

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كما أضاف في إشارة إلى الدعم التركي الواضح إلى حكومة الوفاق بالسلاح والمرتزقة: "يجب أن نعمل على وقف أي تدخل خارجي" في الصراع الليبي.

وفي ما يشبه الرد على انتقادات تركيا لعملية "إيريني" الأوروبية التي تهدف إلى مراقبة فرض حظر تصدير السلاح إلى ليبيا، قال "يجب احترام الحظر "، وكسر جدار النفاق بشأن إرسال الأسلحة من قبل دول ثالثة".

وكان وزير الخارجية التركي انتقد في وقت سابق تلك العملية واصفاً إياها بالمتطرفة.