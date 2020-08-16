الجيش الليبي يقضي على خلية لداعش قبل مهاجمتها مواقع نفطية

أكد مصدر بالجيش الوطني الليبي لمراسل "العربية" و"الحدث" القضاء على خلية لداعش كانت تتجهز لمهاجمة مواقع نفطية بالجنوب الليبي.

وكان مسؤول عسكري في الجيش الليي أفاد قبل أيام بأن داعش أعاد التقاط أنفاسه من جديد في البلاد، وبدأ يستعيد نشاطه بشكل لافت في مدينة صبراتة الواقعة غرب البلاد، حيث استقر آلاف المرتزقة الذين نقلتهم تركيا، ما بات يشكلّ خطورة على هذه المدينة الساحلية وإمكانية تحوّلها إلى بؤرة للإرهابيين.

وسابقا شكلت مدينة صبراتة التي تبعد 70 كم غرب العاصمة طرابلس، مركزا لتنظيم داعش عام 2016، ومعسكرا رئيسا لتدريب العناصر الإرهابية، قبل أن تتدخل الولايات المتحدة الأميركية بغارة جوية قضت من خلالها على 49 إرهابيا، وحالت من دون وقوع هجوم على تونس كان يعدّه التنظيم الإرهابي.