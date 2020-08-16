بعد ازدياد إصابات كورونا.. المغرب يغلق أحياء في مراكش

أعلنت السلطات المغربية الأحد إغلاق أحياء عدة في مراكش، العاصمة السياحية للبلاد، بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وأفاد بيان رسمي بتعزيز عمليات الرقابة الصحية في هذه الوجهة السياحية وإغلاق بعض الأحياء كلياً أو جزئياً لاحتواء انتشار الفيروس.

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كما أُطلقت حملة في شوارع مراكش للتوعية على أخطار التراخي في تطبيق التدابير الوقائية، على غرار وضع الكمامة والتباعد الجسدي، بحسب المصدر نفسه الذي أعلن تشديد الرقابة على مداخل المدينة وأحيائها.

إلى ذلك اتخذت مؤخراً إجراءات مماثلة في الدار البيضاء وطنجة وفاس، وهي بين المدن المغربية الأشد تضرراً من الوباء.

ومن إجمالي 35 مليون نسمة، سجل المغرب منذ مطلع آذار/مارس 41017 إصابة بكوفيد-19، بينها 632 وفاة.

ويشهد البلد منذ بضعة أيام ارتفاعاً في الإصابات وقد أحصى أكثر من ألف إصابة يومياً (1776 السبت).

كما حذرت منظمة الصحة العالمية الخميس من المنحى التصاعدي للإصابات.

وبدأ المغرب رفع الحجر في حزيران/يونيو عقب ثلاثة أشهر من الإغلاق الصارم. ولا تزال حدود البلد مغلقة حتى إشعار آخر، ما أدى إلى أزمة غير مسبوقة في قطاع السياحة الحيوي.