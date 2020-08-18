الجيش الليبي يعلن إعادة فتح موانئ وحقول النفط

أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الثلاثاء، فتح الموانئ النفطية مؤقتاً حتى يتم تفريغ الخزانات خوفا من وقوع كارثة بسبب امتلاء الخزانات بشكل كامل من مكثفات عمليات استخراج الغاز".

وذكر اللواء ناجي المغربي رئيس جهاز حرس المنشات النفطية في اتصال مع مراسل "العربية" و"الحدث" أن فتح الموانئ ليس كاملا وانما لتفريغ الخزانات الممتلئة فقط، وذلك للسماح بتدفق الغاز لمحطات توليد الغاز التي تعاني عجزا ما تسبب في انقطاع واسع للتيار الكهربائي.

وأكد اللواء ناجي كذلك أن تفريغ مخزونات صهاريج المكثفات تحتاج لرفع القوة القاهرة عن موانئ التصدير مما يسمح بدخول بواخر لتفريغ الشحنات المخزنة وأن النفط لن يصدر بعد بشكل طبيعي أو كامل.