حفتر يلتقي مدير المخابرات الحربية المصرية بمقر قيادة الجيش

التقى قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، مدير المخابرات الحربية المصرية اللواء خالد مجاور في مقر القيادة العامة للجيش الليبي.

ووفقا للمكتب الإعلامي للجيش الليبي فإن حفتر تلقى خلال اللقاء رسالة هامة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عبر مدير إدارة المخابرات الحربية.

وكان مصدر مصري مسؤول أعلن، الثلاثاء، أن ما تردد عن وجود اتفاق قطري تركي لتحويل ميناء مصراتة الليبي لميناء لأنقرة يعد تجاوزا وتهديدا للمنطقة بأكملها.

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وقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، اليوم الثلاثاء، إنه يبدي استغرابه لما يتردد عن تحويل مدينة مصراتة الليبية إلى قاعدة عسكرية تركية عقب زيارة وزيري الدفاع التركي والقطري إلى طرابلس، وما تم تداوله بوسائل الإعلام عن مشروعات لتحويل مدينة مصراتة ذات الدور المهم في ليبيا إلى قاعدة عسكرية تركية، مشيرا إلى أن أي قرار في هذا الصدد يعد خروجا عن المنطق الذي بني عليه اتفاق "الصخيرات" والولاية المنبثقة عنه وعلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

يأتي ذلك فيما أفادت مصادر لقناة "العربية" أن تركيا وقطر وحكومة الوفاق اتفقوا على منح جوازات سفر ليبية للمرتزقة الذين جلبتهم تركيا وقطر لإسناد حكومة الوفاق في طرابلس.

الاجتماع التركي القطري مع حكومة الوفاق، قرر أيضا دمج هؤلاء المرتزقة ضمن قوات حكومة الوفاق بإشراف تركي.

هؤلاء المرتزقة السوريون والصوماليون والتونسيون، ستسند لهم، وفق مصادر "العربية"، مهام من بينها تأمين وحماية مقرات حكومية تابعة للوفاق أمام سطوة الميليشيات في العاصمة طرابلس.