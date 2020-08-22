رجل أعمال وخبز مسمم.. تونس: لا مخطط لاغتيال الرئيس!

بعدما ضجت الأوساط التونسية قبل أيام بإشاعات عن محاولة لاغتيال الرئيس التونسي قيس سعيد، خرج الناطق باسم المحكمة الابتدائية في البلاد، محسن دالي، عن صمته، مؤكداً أن رئيس الجمهورية "غير معني بما أشيع عن محاولة تسميمه".

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لا مخطط لاغتيال الرئيس

وقال محسن دالي في مداخلة صحافية، إن الأمر يتعلق بخلاف بين "مخبزين في إطار تنافس غير شريف".

في السياق أيضاً، نفى مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية التونسية لوكالة "سبوتنيك"، الجمعة، ما راج من أخبار عن وجود مخطط لاغتيال الرئيس قيس سعيد.

سمّ بالخبز!

يشار إلى أن وسائل إعلام محلية كانت أفادت، الجمعة، بأن أحد عمال المخابز بجهة البحيرة 2 بالعاصمة قد كشف للوحدات الأمنية عن مخطط كامل حاول رجل أعمال حشره فيه لاغتيال رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وأفادت الوسيلة بأن رجل أعمال حاول توريط صاحب مخبز في مخطط لدس السم في كميات الخبز التي تقتنيها المخبزة، وذلك من خلال إغراء العامل بمبلغ 20 ألف دينار مقابل القيام بالعملية، إلا أنه رفض وكشف المخطط.

ونقلت عن الفرق الخاصة بمكافحة الإرهاب في تونس، تأكيدها على التحري حول المسألة وكشف الخلايا التي تشتغل على استهداف الرئيس.