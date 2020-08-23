تظاهرات غاضبة بمدن الغرب الليبي احتجاجاً على الفساد وسوء المعيشة

أفادت وسائل إعلام ليبية أن المتظاهرين في العاصمة طرابلس توجهوا نحو المجلس الرئاسي، فيما أفاد شهود عيان بإطلاق نار على المتظاهرين بطريق الشط في طرابلس.

وشهدت العاصمة طرابلس وعدة مدن، اليوم الأحد، احتجاجات شعبية غاضبة تنديدا بتردي الأوضاع المعيشية للمواطن وبالفساد.

وفي العاصمة، تحركت المظاهرات التي دعا لها حراك 23 أغسطس، من معظم المناطق لتتجه إلى ميدان الشهداء.

وكانت مجموعة من المهتمين بالشأن العام، حددت اليوم لانطلاق مظاهرات في مدن المنطقة الغربية، احتجاجا على تردي الوضع الخدمي وفشل حكومة الوفاق في تأمين المتطلبات الحياتية الأساسية.

وخرجت المظاهرات من حي الأندلس وزاوية الدهماني وبعض المناطق الأخرى بالعاصمة طرابلس، وتجمعت في ميدان الشهداء، لافتا إلى أن المتظاهرين رفعوا شعارات منددة بسوء الأوضاع المعيشية ومطالبة بوقف الفساد وتوفير الخدمات الأساسية من وقود وكهرباء، كما هتف متظاهرون ضد حكومة الوفاق ورئيسها فايز السراج.

واتسعت رقعة الاحتجاجات لتشمل عدة مدن في الغرب الليبي، ووصلت منذ ليلة البارحة لعدة أحياء في وسط العاصمة الليبية طرابلس، وإلى مناطق سوق الجمعة بمنطقة المرغني، وإلى منطقتي قرجي وحي الأندلس بالعاصمة.

يذكر أن المظاهرات اندلعت، مؤخرا خلال الشهر الجاري، في عدة مدن بغرب ليبيا، منها صبراتة والزاوية وصرمان، احتجاجا على تردي الوضع المعيشي وغلاء الأسعار ونقص فرص العمل.