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سفارة أميركا بليبيا: ندعم حق المتظاهرين بالاحتجاج السلمي

المصدر: دبي - العربية.نت
السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند
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دعا السفير الأميركي ريتشارد نورلاند في ليبيا، القادة الليبيبن إلى تفعيل الدعوات لوقف إطلاق النار. وأكدت السفارة الأميركية دعمها حق المتظاهرين في الاحتجاج السلمي، علما أن الاحتجاجات تتواصل لليوم الثاني على التوالي بسبب تردي الأوضاع المعيشية والفساد.

ونقلت السفارة على فيسبوك عن نورلاند قوله، إن بيانات رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح تمثل تطورا إيجابيا.

وكانت حكومة الوفاق والبرلمان الليبي أعلنا في بيانَيْن منفصلَيْن، الأسبوع الماضي وقف إطلاق النار، داعيَيْن إلى تشكيل مجلس رئاسي جديد، بعيد استئناف المفاوضات برعاية أممية.

إلا أن المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، اعتبر أن مبادرة السراج تمت كتابتها في عاصمة أخرى، مضيفا أنها مبادرة لذر الرماد في العيون وللتسويق الإعلامي فقط. .

يأتي ذلك في وقت دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتحقيق فوري شامل في الاستخدام المفرط للقوة من جانب أفراد الأمن الموالين لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس يوم أمس ضد المتظاهرين في العاصمة طرابلس. واعتبرت أن "التجمع السلمي والاحتجاج وحرية التعبير هو أحد الحقوق الأساسية من حقوق الإنسان".

وأوضحت أن "الدافع وراء هذه التظاهرات الشعور بالإحباط من استمرار الظروف المعيشية السيئة وانقطاع الكهرباء والمياه وانعدام الخدمات في جميع أنحاء البلد".

وشددت البعثة على أنه "قد حان الوقت لكي ينخرط القادة الليبيون في حوار سياسي شامل، كما كان أعلن في الأسبوع الماضي".

كلمات دالّة

#ليبيا, #أميركا
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