تونس.. المشيشي يعلن تشكيل حكومة تكنوقراط

تسلم الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الاثنين، رسمياً من رئيس الوزراء المكلف هشام المشيشي تشكيلة الحكومة الجديدة.

عقب ذلك أعلن رئيس وزراء تونس المكلف هشام المشيشي، خلال مؤتمر صحافي، تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة عن الأحزاب في خطوة تهدف إلى النأي عن الصراعات السياسية وإنعاش الاقتصاد المتعثر.

وأكد المشيشي أن تشكيلته الوزارية تضم شخصيات مستقلّة، لتنتقل بذلك الكرة إلى البرلمان الذي سيعقد جلسة للتصويت على منح الثقة لهذه الحكومة وهي الثانية في البلاد خلال ستّة أشهر.

وقال المشيشي في المؤتمر الصحافي "بعد سلسلة من المشاورات مع الأحزاب والكتل البرلمانية... وبعد تقييم الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، أنتهي إلى ضرورة التفكير في حكومة كفاءات مستقلّة تنكبّ على الوضع الاقتصادي والاجتماعي واستحقاقات التونسيين".

وتضمّ حكومة المشيشي المعلنة 28 عضواً ما بين وزراء وكتّاب دولة.

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والمشيشي (46 عاما) عينه الرئيس قيس سعيد الشهر الماضي وكان وزيرا للداخلية في حكومة إلياس الفخفاخ الذي استقال بسبب شبهات تضارب مصالح.

وعين المشيشي علي الكعلي وهو مصرفي اقتصادي ليبرالي وزيرا للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بعد أن قرر رئيس الحكومة المكلف دمج الوزارات الاقتصادية في إطار إعادة هيكلة للحكومة.

وتعهد المشيشي بأن تعمل حكومته باستقلال تام.