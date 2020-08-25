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المشيشي يعلن عن حكومة تونسية تتألف من 25 وزيرا وكاتب دولة

المصدر: دبي _ العربية.نت
قيس سعيّد وهشام المشيشي
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تسلم الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الاثنين، سميا من رئيس الوزراء المكلف هشام المشيشي تشكيلة الحكومة الجديدة.

عقب ذلك أعلن رئيس وزراء تونس المكلف هشام المشيشي، خلال مؤتمر صحفي، تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة عن الأحزاب في خطوة تهدف إلى النأي عن الصراعات السياسية وانعاش الاقتصاد المتعثر.

والمشيشي (46 عاما) عينه الرئيس قيس سعيد الشهر الماضي وكان وزيرا للداخلية في حكومة إلياس الفخفاخ الذي استقال بسبب شبهات تضارب مصالح.

وعين المشيشي علي الكعلي وهو مصرفي اقتصادي ليبرالي وزيرا للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بعد أن قرر رئيس الحكومة المكلف دمج الوزارات الاقتصادية في إطار إعادة هيكلة للحكومة.

وتعهد المشيشي بأن تعمل حكومته باستقلال تام.

كلمات دالّة

#قيس سعيد, #هشام المشيشي, #تونس, #حكومة
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