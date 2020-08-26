تركيا تعترف بمقتل أحد جنودها في طرابلس الليبية

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء الثلاثاء، مقتل أحد جنودها في العاصمة الليبية طرابلس.

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وبحسب بيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع "تويتر" فإن الجندي يدعى "بلال يلماز"، وهو رقيب يعمل في قوات الدفاع الجوي من مدينة كوزان، قتل أثناء أداء مهمته في طرابلس، وأشارت إلى أن كل محاولات إنقاذه باءت بالفشل.

وأضافت أن يلماز كان مريضا أثناء عمله وتم نقله إلى المستشفى، حيث لقي مصرعه رغم التدخلات التي تم إجراؤها، مشيرة إلى أنه سيتم دفن جثته في مدينة غازي عنتاب بناء على طلب من زوجته.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقرّ فيها أنقرة بمقتل جنود لها في ليبيا، حيث كانت أثقل حصيلة بشرية في صفوف الجيش التركي في شهر يوليو الماضي، عندما تعرضت قاعدة الوطية الجوية إلى قصف جوّي ما أدّى إلى مقتل 6 ضباط أتراك كانوا بداخلها وإصابة آخرين.

كانت غارات جوية استهدفت قاعدة الوطية في يوليو الماضي، ودمرت منظومة دفاع جوي تركية.

وقال المصدر حينها، إنه تم تنفيذ 9 ضربات جوية دقيقة على منظومات الدفاع الجوي التركية التي تم تركيبها مؤخراً في قاعدة الوطية، مؤكداً نجاح الغارات في تحييد منظومة دفاع جوي تركية من طراز هوك، كما أشار إلى تدمير 3 رادارات بالكامل.

كانت تلك الغارات هي الأولى من نوعها للجيش الليبي بعد الإعلان عن توقيع اتفاق عسكري بين تركيا وحكومة الوفاق، إثر زيارة لوزير الدفاع التركي خلوصي آكار ورئيس أركانه للعاصمة طرابلس.